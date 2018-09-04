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GollerCepte’nin en popüler golünü Andre Ayew attı

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında atılan 22 gol, 316 bin kez izlendi. Fenerbahçe’yi Kayserispor karşısında 1-0 öne geçiren Andre Ayew’in golünü 47 bin kişi izledi.

GollerCeptenin en popüler golünü Andre Ayew attı

04 Eylül 2018 12:58

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasının en popüler golü Fenerbahçe’nin yıldız forveti Andre Ayew’den geldi. Uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında atılan toplam 22 gol, 316 bin kez izlenirken sarı-lacivertlileri Kayserispor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 47 bin kez takip edildi. 

131 bin kişi izledi 

Yapılan bilgilendirmeye göre geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu uygulama sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma ise Trabzonspor-Galatasaray maçı oldu. Uygulama üzerinden ev sahibi takımın 4-0 kazandığı mücadeleyi 131 bin kişi izledi.

En çok izlenen video: Rami’nin hatasını Tielemans affetmedi 

Tüm operatörlere açık olan uygulama üzerinden Süper Lig’in dördüncü haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 351 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında uygulamanın en çok takip edilen videosu ‘Rami’nin hatasını Tielemans affetmedi’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 3 bin kişi tarafından izlendi.  

 

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