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GollerCepte'nin en popüler golünü Eljif Elmas attı

GollerCepte'nin en popüler golünü Eljif Elmas attı
GollerCepte'nin en popüler golünü Eljif Elmas attı

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in beşinci haftasının en popüler golü Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas’tan geldi. Genç oyuncunun kaydettiği gol, uygulama üzerinden 41 bin kez izlendi.

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında atılan 23 gol, 278 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Galatasaray-Kasımpaşa maçı oldu. Uygulamada Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasının en popüler golü Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan geldi. Uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında atılan toplam 23 gol, 278 bin kez izlenirken sarı-lacivertlilere Atiker Konyaspor deplasmanında galibiyeti getiren gol, 41 bin kez takip edildi. 

141 bin kişi izledi 

Yapılan şirket açıklamasına göre geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu uygulama sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma ise Galatasaray-Kasımpaşa maçı oldu. Uygulama üzerinden ev sahibi takımın 4-1 kazandığı mücadeleyi 141 bin kişi izledi.

En çok izlenen video: Stephen Curry, Osaka'yı takdir etti 

Tüm operatörlere açık olan uygulama üzerinden Süper Lig'in beşinci haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 322 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında uygulamanın en çok takip edilen videosu ‘Stephen Curry, Osaka'yı takdir etti' oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi.  

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