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GollerCepte’nin en popüler golünü Garry Rodrigues attı

Galatasaray’ı Akhisarspor karşısında 1-0 öne geçiren golü GollerCepte’de 47 bin 500 kişi izledi.

GollerCeptenin en popüler golünü Garry Rodrigues attı

08 Mayıs 2018 15:33

Turkcell’in GollerCepte uygulamasında Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasının en popüler golü Galatasaray’ın yıldızı Garry Rodrigues’ten geldi. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında atılan toplam 21 gol, 275 bin 16 kez izlenirken sarı-kırmızılıları Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 47 bin 727 kez takip edildi. 

101 bin kişi izledi 

Geçen sezon toplamda 6 milyon 800 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçı oldu. Uygulama üzerinden konuk takımın 2-1 kazandığı mücadeleyi 100 bin 979 kişi izledi. 

En çok izlenen video: Barcelona-Real Madrid 

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in 32. haftasındaki karşılaşmalar toplam 311 bin 93 kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu ‘Barcelona-Real Madrid’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 5 bin 161 kişi tarafından izlendi.  

Etiketler: Garry Rodrigues, gollercepte

 

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