Gölmarmara'ya 6 buçuk kilometre yağmur suyu hattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü yağmursuyu hattı projeleri ile vatandaşların problemleri son buluyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gölmarmara ilçe merkezine döşenecek olan yağmursuyu hattı projesi de onaylandı. Çalışma ile ilgili olarak MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, sahada incelemelerde bulundu. Aslay’a; Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Hilmi Serkan Emir ve MASKİ İlçe Şefi Mücahit Tunay eşlik etti. Aslay, çalışma yapılacak olan noktalarda incelemeler gerçekleştirdi. İlçe merkezinde başta Uğur Mumcu, Vali Niyazi Araz, Tahir Bey, Levent, Baş Öğretmen Sabri Bulut Caddesi ile Atatürk Bulvarı olmak üzere muhtelif cadde ve sokaklarda yürütülecek çalışma ile taşkın sıkıntılarına son verilecek. 6 buçuk kilometre uzunluğunda döşenecek olan hat sayesinde Gölmarmaralı vatandaşlar yıllardır bekledikleri hizmete kavuşacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçede yağmursuyu hattı ile birlikte 2 kilometre de içme suyu hattı döşeyecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapılacak prestij caddeleri öncesinde Baş Öğretmen Sabri Bulut ile Uğur Mumcu Caddesi’nde çalışma yapılacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelini kapsayacak şekilde yağmursuyu hattı projeleri hazırladıklarını ifade ederek, “Gölmarmara ilçemizde yağışlı havalarda yaşanan taşkın sıkıntısına son vereceğimiz projemiz onaylandı. Bu kapsamda, sahaya çıkarak çalışma yapılacak olan noktalarda incelemelerde bulunduk. İlçe merkezinde 6 buçuk kilometrelik hat çalışmamız ile büyük bir sorunu daha çözüme kavuşturacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile ilimizde geçmişten günümüze sirayet eden sorunları birer birer ortadan kaldırıyoruz” dedi.