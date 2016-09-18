Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray’a konuk oldu. Karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Karadeniz ekibinde, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hikmet Karaman, Galatasaray’ı tebrik ederek, “Eren müthiş bir gol attı. Bu şans golü değil. Bu tür toplarda özellikli bir oyuncu. Erken bir gol yedik. Golden sonra golün güzelliği Galatasaray’ı daha çok oyunda tuttu. Bizi de demoralize etti. Ondan sonra 15-20 dakikalık bölümlerde pasif kaldık. Sonra dengeyi kurduk. Biz oyuncu geliştiriyoruz maç kaybediyoruz, diğer tarafta çok hazır ve üst düzey bir Galatasaray var. Birkaç hazır oyuncu olsa ikinci yarı 2-3 atabiliriz. Topu kaptığımız zaman basit pas hataları yaptık. Daha iyi atağa çıkabilirdik. Bir tarafta Yasin, Bruma; santrafor Eren. Arkasında Sneijder gibi oyuncular var. Sonra Selçuk’a bakıyorum; Yani Türkiye’nin en iyi pas yapan takımı. İyi pas yapan bir takım. Böyle takımlara karşı sadece mücadele yeterli değil. Topu kolay kaptırmamanız gerekiyor. Rakibimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

“DAHA FARKLI BİR SKOR OLABİLİRDİ”

Hikmet Karaman, genç bir takım olduklarına vurgu yaparak, “Bu seneki transferlerde genç ve gelişime açık oyuncular oldu. Bugün tempo olarak oyundan düşseydik daha farklı bir skor olurdu. Baskı yaptık, önde baskı yaptık, geride oyun kurmasınlar diye. Orta saha da toplar da kaptık ama genç bir takım, atmosfer acayip. Ama öyle bir gol yedik k;i Yani biz 15-20 dakika geçirsek belki süreç bizim lehimize işleyecekti. Biz de iyi bir forvet olsaydı belki; ben orta sahadan forvet yaptım. Kweuke daha hazır değil. Deneme tahtası gibi koyamayız yani” açıklamasında bulundu.