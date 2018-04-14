Diğer
Kategoriler

Gomis: 26 - Adebayor: 12

Süper Lig’de bu sezon Galatasaray’ın forveti Bafetimbi Gomis 26 kez rakip fileleri havalandırırken, Medipol Başakşehir’in golcüsü Emmanuel Adebayor ise 12 gol atabildi.

Gomis: 26 - Adebayor: 12

14 Nisan 2018 11:10

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray-Medipol Başakşehir arasında oynanacak mücadelede iki takımın yıldız golcüleri de karşı karşıya gelecek. Bu sezon kariyerinin zirvesinde olan sarı-kırmızılıların Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, ligde 27 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırdı. Turuncu-lacivertlilerin golcüsü Emmanuel Adebayor ise 25 müsabakada görev aldı ve 12 gol attı. 

Gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında büyük pay sahibi olan Gomis, son 6 maçta da 9 gol attı. Adeboyor ise Galatasaray’a karşı ligde 2 kez karşılaştı. Yıldız golcü, bu müsabakalarda sarı-kırmızılılara 6 gol kaydetti.  

Oğuzhan Ort

Etiketler: Adebayor, Gomis

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç