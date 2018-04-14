Gomis: 26 - Adebayor: 12

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray-Medipol Başakşehir arasında oynanacak mücadelede iki takımın yıldız golcüleri de karşı karşıya gelecek. Bu sezon kariyerinin zirvesinde olan sarı-kırmızılıların Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, ligde 27 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırdı. Turuncu-lacivertlilerin golcüsü Emmanuel Adebayor ise 25 müsabakada görev aldı ve 12 gol attı.

Gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında büyük pay sahibi olan Gomis, son 6 maçta da 9 gol attı. Adeboyor ise Galatasaray’a karşı ligde 2 kez karşılaştı. Yıldız golcü, bu müsabakalarda sarı-kırmızılılara 6 gol kaydetti.

Oğuzhan Ort