Gomis, en golcü olduğu Lyon performansına yaklaştı

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, kariyerinin en parlak dönemini sarı-kırmızılı kulüpte yaşıyor. Bu sezon başında İngiliz ekibi Swansea City’den transfer edilen Gomis, gerek saha içi gerekse de saha dışındaki davranışlarıyla taraftarların kalbine taht kurmuş durumunda bulunuyor. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılılarla ligde sadece 1 maçta forma giymedi. Gomis, söz konusu 22 müsabakada ise rakip fileleri 20 kez havalandırmayı başardı. Gol krallığında 17 golle rakibi Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz’ı da geçen Gomis, zirvede tek başına oturuyor.

Ligde en çok gol attığı sezonu egale etti

Bafetimbi Gomis, bu sezon ligde 22 maçta attığı 20 golle ile 2016-2017 sezonunda Marsilya formasıyla 31 maçta attığı 20 golü yakaladı. Gomis, böylece kariyerinin en golcü lig sezonunu da egale etti. Yıldız futbolcu, gollerinin yanında 5 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı 3 karşılaşmada da 3 kez fileleri havalandırdı.

Bir sezonda en fazla 26 gol atmıştı

Galatasaray ile bu sezon lig ve kupada toplam 23 gol atan 32 yaşındaki futbolcu, en golcü sezonuna da yaklaştı. Başarılı golcü, 2011-2012 sezonunda Lyon’da forma giyerken, Fransa 1. Lig, Fransa Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Lig Kupası’nda toplam 54 karşılaşmaya çıktı ve 26 gol attı. Bu Gomis’in en çok gol attığı sezon olarak kayıtlarda bulunuyor.

Oğuzhan Ort

