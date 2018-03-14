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Gomis, Fernandao ve Soldado’yu 3'e katladı

Bu hafta oynanacak Fenebarhçe - Galatasaray derbisi öncesinde ligde forvetlerin gol sayılarına bakıldığında Bafetimbi Gomis 25 kez fileleri havalandırırken, Fernandao 5 ve Soldado’da 3 gol kaydetti.

Gomis, Fernandao ve Soldadoyu 3e katladı

14 Mart 2018 09:56

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde golcüler ön plana çıkacak. Maçta gözler sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis, sarı-lacivertlilerde ise Fernandao ile Soldado’da olacak. Aslan’da forvet bölgesinde Eren Derdiyok, Kanarya’da da Vincent Janssen’in sakatlıkları bulunuyor.

Gomis 25 kez gol attı 

Bu sezon hem kendi gol rekorunu hem de kulüp yabancı futbolcu gol atma rekorunu kıran Gomis, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 24 lig maçında sahaya çıktı. Fransız futbolcu, bu maçların 15’inde rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 25 gol kaydetti.

Fernandao ile Soldado’dan 8 gol 

Fenerbahçe’de ise uzun süreli sakatlıktan çıkan Fernandao 10 karşılaşmada Teknik Direktör Aykut Kocaman’dan süre aldı. Brezilyalı golcü bu müsabakalarda 5 gol attı. Sarı-lacivertlilerin İspanyol forveti Roberto Soldado ise 17 maçta forma giydi ve 3 gol atabildi.  

Oğuzhan Ort

Etiketler: fenerbahçe, Fernandao, galatasaray, Gomis, Soldado

 

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