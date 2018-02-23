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Gomis, ilk kez hat-trick yaptı

Galatasaray’ın 32 yaşındaki golcüsü Bafetimbi Gomis, Bursaspor maçında attığı üç gol, bu sezon ilk kez hat-trick yaptı. Gomis ayrıca ligdeki gol sayısını da 20'ye çıkardı.

Gomis, ilk kez hat-trick yaptı

23 Şubat 2018 22:13

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, ligde bu hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Bursaspor karşılaşmasıyla birlikte 22. maçını oynadı. Bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan Gomis, Bursa müsabakasında rakip fileleri boş geçmedi. 32. yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlılara karşı attığı 3 golle ile sarı-kırmızılılardaki ilk hat-trick sevincini yaşadı. Yıldız golcü, bu gollerle ligde 20. kez fileleri havalandırdı.
Gomis, böylece gol krallığında 17 golle rakibi Trabzonspor’lu futbolcu Burak Yılmaz’ı geçti.

Oğuzhan Ort
 

 

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