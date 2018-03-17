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Gomis: 'İyi fırsatlar yakaladık'

Fenerbahçe karşısında çok önemli fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Bafetimbi Gomis, “Bu akşam bazı fırsatları değerlendiremedik. Özellikle Maicon ve Tolga’nın yakaladığı pozisyonlarda gole çok yaklaştık ancak pozisyonları değerlendiremedik” dedi.

Gomis: İyi fırsatlar yakaladık

17 Mart 2018 22:47
Gomis: 'İyi fırsatlar yakaladık' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis, “Ne yazık ki bu maçta da evimizde oynadığımız derbide de gol atamadık. Dolayısıyla bu tür maçlarda gol atmayı tercih ederdik, taraftarımıza da gol izletmek isterdik. Ancak olmadı. Kendi adımıza baktığımızda ilerleme kaydettiğimizi görüyoruz. Büyük takımların evlerine gittiğinde artık daha iyi sonuçlar alan Galatasaray var” şeklinde konuştu.

“Çok iyi fırsatlar yakaladık” 

Maç içinde birçok fırsat yakaladıklarını ancak bunları değerlendirmekte zorluk çektiklerini belirten başarılı oyuncu, “Bu akşam bazı fırsatları değerlendiremedik. Özellikle Maicon ve Tolga’nın yakaladığı pozisyonlarda gole çok yaklaştık ancak pozisyonları değerlendiremedik. Bu akşam Tanrı bizim gol atmamızı istemedi ve atamadık. Dolayısıyla iyi bir maç oldu ama keşke golleri de atsaydık. Çok iyi fırsatlar yakaladık ancak olmuyor. Bundan sonra 8 final maçımız var. Bunlardan en iyi sonuçları alıp şampiyonluğa gitmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Gol atmak yerine şampiyon olmayı tercih ederim” 

Gol atmaktan çok takım oyunuyla şampiyonluğa ulaşmayı tercih ettiğini belirten Gomis, “Türkiye’ye ilk imza attığım zaman buraya gol atmaya değil, şampiyon olamaya gelmiştim. Bu akşam gol atıp taraftarların en çok sevdiği oyuncu olmak isterdim. Ancak olmadı. Tabii benim yerime Tolga ve Maicon da olabilirdi. Galatasaray’ın eğer 4 yıldızı varsa bu oyuncuların bireysel oyunundan değil, takım oyunu olduğu içindir. Galatasaray Müzesi’ne gittiğimde orada en çok gol atan oyuncu olmak yerine orada şampiyon olan takım tablosunda olmak isterim” açıklamasında bulundu.  

Uygar Aydın - Bora Akyol
 

Etiketler: Gomis

 

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