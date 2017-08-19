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Gomis, Osmanlıspor’u da es geçmedi

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Osmanlıspor maçını da es geçmedi. Yıldız futbolcu Ankara deplasmanında attığı golle ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı.

Gomis, Osmanlısporu da es geçmedi

19 Ağustos 2017 23:43

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Osmanlıspor maçında, sarı-kırmızılıların Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, rakipleri fileleri yine havalandırdı. Müsabakanın 31. dakikasında Rodrigues’in sağ kanattan rakibinden sıyrılıp yerden ortasında topla buluşan Gomis, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Golcü futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı.

32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada da 2 gol atmıştı. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Bafetimbi Gomis, galatasaray, Osmanlıspor


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