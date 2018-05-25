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Gomis'ten Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylığına destek

Galatasaray'da forma giydiği 33 maçta 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan ve bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıran Bafetimbi Gomis, Türkiye'nin UEFA EURO 2024'ü başarıyla düzenleyecek kabiliyete sahip olduğunu söyledi.

Gomisten Türkiyenin UEFA EURO 2024 adaylığına destek

25 Mayıs 2018 17:32

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına tam destek veren Fransız futbolcu, ilk olarak Türk halkı ile ilgili düşüncelerini paylaşarak, "Türkiye inanılmaz bir ülke ve çok keyif alarak yaşıyorum. Ailemle buraya iyi uyum sağladık. İnsanlar çok sıcakkanlı, misafirperver ve saygılılar" diye konuştu.

Gomis, bu sezon gol krallığı yaşadığı yeni stadyumlar için "Muhteşem" tanımlamasını yaparak, "Hükümet tarafından gerçekleştirilen inanılmaz bir çalışma var. İyi altyapıya sahip muhteşem stadyumlar inşa edilmiş. UEFA EURO 2024 Türkiye'de yapılırsa stadyumların dolacağına eminim" dedi. 

Bafetimbi Gomis, Türkiye'de düzenlenecek bir Avrupa Futbol Şampiyonası'nın nasıl olabileceğine yönelik ise şu ipuçlarını verdi:

"Turistler ve futbol taraftarları, Türkiye'de gerçekleşecek bu organizasyona katılmaktan mutluluk duyacaktır. Türkiye'nin büyük bir organizasyonu düzenleyebilecek deneyim ve kabiliyeti var. Böylesi bir ambiyansı başka bir yerde göremezsiniz."  

 

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