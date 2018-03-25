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Gondol kaptanı, gelin ve damatla nehre atlayan kadını ölümden kurtardı

Adana’da canına kıymak için nehre atlayan bir kadın, nehirde gelin ve damat gezdiren gondolun kaptanı tarafından kurtarıldı.

Gondol kaptanı, gelin ve damatla nehre atlayan kadını ölümden kurtardı

25 Mart 2018 21:14

Olay, Seyhan ilçesi Merkez Park tarafında bulunan Sinanpaşa Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Z.B. adlı kadın intihar etmek için köprü üzerinden Seyhan Nehri'ne atladı. Bu sırada nehirde Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı gondol ile gelin ve damadı gezdiren gondolun kaptanı olan zabıta Yüksel Karbağ, kadının atladığını gördü. Sonra su içerisinde çırpınmaya başlayan kadının yanına gidip, gelin ve damat yardımıyla kadını sudan çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sudan çıkarılan Z.B., ‘bu kızla ne yapacağım’ diyerek gözyaşlarına boğulurken, çevredeki vatandaşlar kadını zor sakinleştirdi. 

Sağlık ekipleri, Z.B.’nin durumunun iyi olduğunu belirlerken, tedbir amaçlı hastaneye götürmek istedi. Ancak kadın hastaneye gitmeyi reddetti. Z.B. olay yerine gelen yakınlarıyla birlikte polis
merkezine götürüldü.  

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: gondol kaptanı

 

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