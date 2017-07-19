Gong, Marka Yatırım Holding için çaldı

Perakende, finans, emlak, hizmet ve teknoloji alanlarındaki yatırımlarını sürdüren Marka Yatırım Holding, hedeflerini bir adım daha ileriye taşıyarak Borsa İstanbul Ana Pazarı'nda, 14 Temmuz tarihinde işlem görmeye başladı. Dünya ve Türkiye ekonomisinin zorlu dönemlerden geçtiği bu süreçte Holding’in bulunduğu, 'Yakın İzleme Pazarı'ndan 'Ana Pazar'a geçişi, yatırımcılar ve 'Yakın İzleme Pazarı'nda bulunan diğer şirketler açısından da örnek bir adım olarak gerçekleşirken, Borsa İstanbul’da da Gong Töreni düzenlendi.

Türkiye ekonomisine inanan, tecrübeli ekibi ile üretici proje ve yatırımlarla ulusal ve uluslararası hedeflerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan holding, bu hedeflerini daha güçlü gerçekleştirmek için bundan 1 yıl önce, Ansa Yatırım Holding'i bünyesine katmış ve mevcut bugünkü Marka Yatırım Holding ismini almıştı. Bu süre içinde portföyünü giderek genişleten Marka Yatırım, gerek yatırımcılar, gerekse paydaşları nezdinde projelerini ardı ardına hayata geçirmesi ve şeffaf yönetim anlayışının getirdiği güvenle artık 'Ana Pazar'da işlem görmeye başladı. Yakın İzleme Pazarı'nda D Grubu’ndan B Grubu’na yükselen ilk şirketlerden olma özelliği taşıyan holding, Borsa İstanbul Yönetimi’nin değerlendirmeleri sonucunda, 14 Temmuz tarihinde 'Yakın İzleme Pazarı’ndan çıkarak, Borsa İstanbul Ana Pazar’da, işlem görmeye başlamıştı.

Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu, "Burada Ana Pazar'a geçiş ile ilgili bir Gong Töreni düzenledik. Holdingimiz bir sene öncesinde Ansa Holding olarak Gözaltı Pazarı'ndaydı. Açıkçası çok zor bir durumdaydı. Yatırımcıları çok mağdurdu ve tahtası kapanmak üzerindeydi. Bir sene önce Ansa'yı satın alarak, isim değiştirerek ve olması gereken kriterleri yerine getirerek Ana Pazar'a geçiş yapmasını sağladık. Yolun başındayız ve bizim için bir başlangıç. Bundan sonra daha büyük projelerimiz var. Borsada olmamızın ciddi anlamda katkıları var. Yatırımcılarımızla beraber projelerimizi gerçekleştirmek için hep beraber bir yola çıktık. İnşallah güzel şeyler olacak" dedi.

''D grubundan B grubu yükselen ilk şirketiz''

D grubundan B grubu yükselen ilk şirketiz diyen Tozlu, ''Daha önce Gözaltı Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçiş var ama bildiğiniz üzere Türkiye ekonomisi şuanda zorlu bir dönemden geçiyor. Biz, 1 seneden beri çok emek harcayarak sağlam adımlarla ilerledik. Bu gruba çok güçlü olarak giriyoruz. İnşallah yılbaşına doğru A grubuna ondan sonra Yıldız Pazar'a çıkacağız. Bu anlamda bize destek olan bütün yatırımcılarımıza, ortaklarımıza, bana manevi anlamda destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

Törende konuşan Borsa İstanbul Sermaye Piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun ise "Borsa olarak borsamızda işlem gören şirketlere, borsamızda işlem yapan yatırımcılara ve borsamıza üye olan yatırım kuruluşlarına güven veren bir piyasa olma hedefi içindeyiz. Bu bağlamda Marka Yatırım Holding daha önce bir yatırım ortaklığı olarak kurumsal ürünler pazarında işlem görmekteyken, yatırım ortaklığından bir holdinge dönüşmesi nedeniyle kurumsal ürünler pazarından çıkarılmış ve faaliyetleri de dikkate alınarak Yakın İzleme Pazarı'na alınmıştı. Son dönemde bu holding faaliyetlerini geliştirmiş, sermaye artırımı yapmış, iştirakler edinmiş yani yapısal bir dönüşüm gerçekleştirmiş ve Ana Pazar koşullarını sağlamıştır. Bu nedenle bu holding Yakın İzleme Pazarı'ndan çıkarılarak Ana Pazar'a alınmıştır" şeklinde sözlerini tamamladı.