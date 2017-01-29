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Gönlünü ‘kütüphaneye’ kaptırdı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 10 yıldır kütüphanede gönüllü olarak çalışan Fırat Kınık, Türkiye’de en uzun süre gönüllü çalışanlar arasına girdi. Kınık, Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Tunus gezisiyle ödüllendirildi.

Gönlünü kütüphaneye kaptırdı

29 Ocak 2017 10:55

Ergani ilçesinde ikamet eden 26 yaşındaki Fırat Kınık, 10 yıldır İlçe Halk Kütüphanesinde gönüllü olarak çalışıyor. Bilgisayar bakım-onarım işiyle uğraşan ve aynı zamanda amatör bir futbol kulübünde oynayan Kınık, günde 2 saatini kütüphanede geçiriyor. Düzenlenen gönüllülük projelerini kaçırmayan ve boş vakitlerini bu projelerde çalışarak geçiren Kınık, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği “Genç gönüllüler” projesi kapsamında raflardaki kitapların düzenlenmesi, eskilerinin ayıklanması, ödünç alınanların kaydı ve bilgisayarların bakımı gibi birçok işte gönüllü olarak görev alıyor.

Kınık, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde düzenlenen projelerde en uzun süre gönüllü çalışan kişi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Tunus gezisi ile ödüllendirildi. Gönüllü çalışmalarından herhangi bir ücret almadığını ve boş vakitlerini böyle değerlendirdiğini belirten Kınık, “Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir çalışma. Bu projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığı düzenliyor. Ayrıca diğer bakanlıklar da bu tür projeler düzenliyor. İlçe Halk Kütüphanesi bu projeye katıldı. Ben de başvurdum. Bugüne kadar 5 projede yer aldım. Bu projelerde bulunmak çok güzel bir duygu. Ergani İlçe Halk Kütüphanesi ve Hatay İl Halk Kütüphanesi 5 proje ile Türkiye’de birinci oldu. Bizim bölgede de en çok gönüllü çalışan ben olduğum için beni yurt dışına götürüyorlar. Tunus’a gezi amaçlı gideceğiz. Üniversiteyi dışarıdan okuyorum. Boş vakti olanlar bunu boşa harcayacaklarına kütüphane veya diğer kurumlarda gönüllü olarak çalışabilirler” dedi. 

Emrah Kızıl


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