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Gönül Nagiyeva: 'Rol icabı sinirlerinizi birazcık bozdum'

Sezon finali yapan Diriliş Ertuğrul dizisinde Almıla Hatun karakterini canlandıran Gönül Nagiyeva, "Rol icabı sinirlerinizi birazcık bozdum" dedi.

Gönül Nagiyeva: Rol icabı sinirlerinizi birazcık bozdum

08 Haziran 2018 12:26

Diziye, sezon finalinde veda eden Almıla Hatun karakterini canlandıran Gönül Nagiyeva, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Rol icabı sinirlerinizi birazcık bozdum. Ama sayenizde çok motive oldum, mutlu oldum" dedi.

“Yorumlarınız, tepkileriniz, dilekleriniz için teşekkür ederim” 

Sevilen oyuncu Gönül Nagiyeva, paylaşımında takipçilerine şu sözlerle teşekkür etti: "Güzel insanlar; yorumlarınız, tepkileriniz, dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Rol icabı sinirlerinizi birazcık bozdum. Ama sayenizde çok motive oldum, mutlu oldum. Alangoya’yı (Almıla Hatun) sevmek zor ama onun da inandığı hakikatler vardı. Tekrar sağ olun, var olun."

Noyan’ın kardeşi olduğu açığa çıktı 

Dizide Ertuğrul’un düşmanı Noyan’ın kız kardeşi Alangoya (Almıla Hatun) karakterini canlandıran Gönül Nagiyeva, sezon finalinde senaryo gereği öldürüldü. Noyan’ın ajanı olarak Almıla Hatun adıyla Kayı Obasına sızan Alangoya sezon finalinde deşifre oldu. Ertuğrul ve annesi Hayme Hatun tarafından tuzağa çekilen Almıla Hatun öldürülür. Sezon finaline damgasını vuran bu sahne, sosyal medyada da gündem oldu.  

 

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