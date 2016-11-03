Tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan, Silivri Parkköy’de yaşadığı evde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yatağında hareketsiz bir şekilde yattığını gören Özcan’ın bakıcısı durumu 112 sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ünlü sanatçının hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumun emniyet güçlerine bildirilmesi üzerine Silivri Emniyet müdürlüğü ekipleri nöbetçi savcının talimatıyla evde olay yeri incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerin ardından ünlü sanatçının cenazesi cenaze aracıyla Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yusuf Eker