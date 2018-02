Gönüllü askerlik için başvurdular

İlk olarak İlçe Jandarma komutanlığını ziyaret eden muhtarlar ve il genel meclis üyeleri Alaca İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ahmet Tezcan ile bir süre görüştü. Grup, daha sonra Alaca Askerlik Şube Başkanı Salih Çelik’e gönüllü askerlik için yazdıkları dilekçeleri teslim etti.

İl Genel Meclisi Üyesi Sami Odabaş, ne zaman devletin millete ihtiyacı olduğunda milletin her şeyini feda ederek devletinin yanında olduğunu belirterek, “Gerek Çanakkale’de gerek Kurtuluş Savaş’ında hatta 15 Temmuz hain darbe girişiminde millet devletinin yanında olduğunu göstermiştir. Bugünde millet yine kahraman Türk ordumuzun yanında yer almaktadır. Afrin’de yürütülen Zeytin dalı Barış Harekatı’na gönülden destek veriyoruz. Buradaki her bir arkadaşımız bir köyün temsilcisidir. 11 bin 500 kişinin temsilcisidir. Ne zaman ihtiyaç duyulursa 11 bin 500 kişi ile biz buradayız. Türk ordumuzun emrindeyiz” dedi.

Alaca Köy Muhtarları Derneği Başkanı Gayrettin Yılmaz ise, bugünlere gelişimizi şehit ve gazilere borçlu olduğumuzu vurgulayarak, “Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Kanları yerde kalmayacak. Her Türk şehit olmak için doğmuştur. Şehit olmaya hazır birer neferdir. Bunu tüm dünya böyle bilmeli. Her zaman ordumuzun ve devletimizin arkasındayız, yanındayız bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Ne zaman görev verilirse her zaman hazır olduklarını dile getiren İl Genel Meclis üyesi Abdurrahman Karagöz ise, “Devletimiz ne zaman görev verirse her zaman hazırız. Vatanımıza, milletimizi yüce Allah daima korusun” diye konuştu.

Muhammed Muttalip Yalçın