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Google, Gmail hesaplarını FBI’a açtı

Philadelphia Bölge Mahkemesi, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), teknoloji şirketi Google’ın ABD dışında bulunan e-posta sunucularında kayıtlı verilere erişimine izin verilmesi gerektiğini duyurdu.

Google, Gmail hesaplarını FBIa açtı

09 Şubat 2017 09:34

Philadelphia Bölge Mahkemesi, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI)  Google’ın yabancı ülkelerdeki sunucularında bulunan e-posta hesaplarının verilerinin incelemeye açılması için mahkemeye başvurmuş ve karar çıkarmıştı.

GOOGLE BU KARARA UYMAK ZORUNDA KALDI

Google bu karara bir süre direndikten sonra uymak zorunda kaldı. Microsoft, benzer bir kararı temyize götürüp iptal ettirmişken, daha fazla direnmeden verileri FBI’a açtı.

ABD,  DÜNYAYI DİNLİYOR

FBI, Google’ın yabancı ülkelerdeki sunucularında bulunan e-posta hesaplarının verilerinin incelemeye açılmasının ardından artık Google’ın ABD dışındaki sunucularına da erişecek.

Öte yandan bu karara dünyanın ve özellikle de Avrupa ülkelerinin çok fazla tepki oluşması bekleniyor.

Etiketler: ABD, FBI, Gmail


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