Android cihazları hedef alan Gooligan kötü amaçlı yazılım saldırısı bir milyondan fazla Google hesabına bulaştı ve günde 13.000 yeni kullanıcıya bulaşıyor. Check Point’e göre Android 4 (Jelly Bean, KitKat) ve Android 5 (Lollipop) çalıştıran cihazları etkiliyor. Peki sizin Google hesabınız tehlikede mi?

Gooligan, kimlik avı saldırısı Google Play harici üçüncü taraf uygulama mağazalarındaki uygulamalar ve kötü amaçlı bağlantı ve mesajlarla yayılır. Google Play, Gmail, Google Fotoğraflar, Google Dokümanlar, G Suite, Google Drive ve diğer programlardan gelen verileri ihlal etmek için kimlik doğrulama şifrelerini çalmak üzere uygulamayi cihaza indirir. Ayrıca, bu uygulamaların profilini yükseltmek için sahte derecelendirme ve incelemeler yayınlayarak hesap bilgilerinizi çalabilen bir başka uygulama yükler.

Check Point‘te hesabınızı kontrol edin

Check Point web sitesine gidin ve e-posta adresinizi girin. Hesabınızın ihlal edilip edilmediğini anında öğrenebilirsiniz. Ayrıca Gooligan’ın bulaştığı bilinen onlarca uygulamanın bir listesini görmek için Check Point tarafından yayınlanan blog yazısının altıa bakabilirsiniz. Cihazınızda bu uygulamalardan herhangi birinin yüklü olup olmadığını görmek için Cizazınızda Uygulamalara gidip ayarlardan alfabetik listeye alın ve inceleyin.

Hesabınız saldırıya uğradıysa ne yapacaksınız?

Hesabınız bir şekilde ele geçirilmişse, Android cihazınızı tamamen silmeniz ve temiz bir yükleme gerçekleştirmeniz gerekecektir. Hemen ardından, cihazda kullandığınız Google hesabınızın şifresini değiştirmeniz gerekecek.

Kaynak: teknoformat.com