Kış Gündönümü, ünlü arama motoru Google unutmadı. Özel tarihleri anasayfasına taşıyan Google bu kez kışın başlangıcı olan 21 Aralık Kış Gündönümü'ne özel doodle hazırladı. 21 Aralık'ta Kuzey yarımkürede en uzun gece, Güney yarımkürede ise en uzun gün yaşanacak.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümü, (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.