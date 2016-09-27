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Google ne zaman kuruldu? Google'ın doğum günü doodle oldu

Google'ın 18.doğum günü doodle oldu. Peki Google ne zaman kuruldu? Kuruluşunun 18. yılını kutlayan Google doğum gününe özel doodle yaptı. İlk olarak 4 Eylül 1998 tarihinde özel bir şirket olarak kurulan Google, 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Google’a dair merak ettiklerinizi haberimizin detayında bulabilirsiniz.

Google ne zaman kuruldu? Googleın doğum günü doodle oldu

27 Eylül 2016 08:21

18. doğum gününü kutlayan Google doodle oldu. Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, kuruluşunun 18. yılına özel doodle yapt. Türkiye'de de yaygın olarak kullanınlan Google, bundan 18 yıl önce, 4 Eylül 1998 tarihinde özel bir şirket olarak kuruldu. Şirket, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları sırada kurulmuştur.

Kuruluşundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir. Gayri resmi sloganı ise, Google mühendisi Amit Patel tarafından bulunan ve Paul Buchheit tarafından desteklenen "Don't be evil" (Kötü olma) dır. 2006 yılında, halen şirket merkezi konumunda olan Mountain View, California'ya taşınmıştır.

Google'ın dünya çapında veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği  ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin edilmektedir. Kuruluşundan bugüne dek gerçekleşen büyüme hızı, şirketin temel web arama motorunun ötesinde ürünler, satın almalar ve ortaklıklar zincirinin meydana gelmesini sağladı. 

Alexa, internette en çok ziyaret edilen web sitesi olarak ABD odaklı "google.com"'u listelemektedir, YouTube, Blogger, Orkut gibi Google'a ait diğer siteler ve çok sayıda uluslararası Google sitesi (google.co.in, google.co.uk vb.) ise en çok ziyaret edilen siteler arasında ilk yüz içinde yer almaktadır. Ek olarak şirket, BrandZ marka değeri veritabanı listesinde ikinci sırada yer almaktadır.

Buna karşın Google, gizlilik, telif hakkı ve sansür gibi konularda eleştiriler almaktadır.

Etiketler: Google ne zaman kuruldu


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