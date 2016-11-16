Dijital fotoğraf makinalarının olmadığı zamanlara filmli fotoğraf makinaları kullanılıyordu ve bu makinalarla çekilen fotoğraflar, fotoğraflar stüdyolarında tab ettirililp fotoğraf albümlerindeki yerini alıyordu. Daha sonra ilerleyen teknoloji ile tarayıcılar vasıtasıyla bu fotoğraflar dijital ortama aktarılabiliyordu. Ancak bu işlemler hem ekstra cihaz hem de vakit kaybına neden oluyordu.

Tüm bu zahmetli işlemlerin yerine teknoloji devi Google, son derece kullanışlı bir uygulama geliştirdi. PhotoScan ismi verilen bu uygulamada, fotoğrafın 4 köşesi taranıyor ve saniyeler içinde dijital ortama aktarılıyor. Böylece eski fotoğraflarınız artık sadece tozlu fotoğraf albümlerinde kalmıyor. İstediğiniz fotoğrafı istediğiniz zaman görebiliyorsunuz hem de fotoğraf arşivinizi zenginleştirmiş oluyorsunuz.

PhotoScan ismi verilen bu uygulamayı hem Google Play'den hem de App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiz.

Programı aşağıdaki videodan detaylı inceleyebilirsiniz...