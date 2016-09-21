İnternet devi Google, popüler mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a rakip oldu.Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen I/O konferansında Google tarafından açıklanan akıllı mesajlaşma uygulaması Allo bugün kullanıma girdi.

Google Allo nedir?

Google Allo, WhatsApp uygulaması gibi bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Yazılı ve sesli görüşme imkanı sunan bir uygulama olan Allo, diğer uygulamaların sahip olmadığı çeşitli yetenekleri bünyesinde barındırıyor. Uçtan uca şifreleme özelliği ile mahremiyet ve güvenilirlik imkanı sunan Allo, Google hesabınızın olmasına da ısrar etmiyor. Allo’yu aktifleştirmek için telefon numaranız yeterli.

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