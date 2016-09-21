Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Teknoloji
  •  » Google'dan WhatsApp'ın pabucunu dama atacak uygulama!

Google'dan WhatsApp'ın pabucunu dama atacak uygulama!

Google Allo akıllı mesajlaşma uygulaması iOS ve Android’de yayınlanıyor. Allo nedir? Google Allo uygulaması nasıl kullanılır?

Googledan WhatsAppın pabucunu dama atacak uygulama!

21 Eylül 2016 09:03

İnternet devi Google, popüler mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a rakip oldu.Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen I/O konferansında Google tarafından açıklanan akıllı mesajlaşma uygulaması Allo bugün kullanıma girdi.

Google Allo nedir?

Google Allo, WhatsApp uygulaması gibi bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır.  Yazılı ve sesli görüşme imkanı sunan bir uygulama olan Allo, diğer uygulamaların sahip olmadığı çeşitli yetenekleri bünyesinde barındırıyor.  Uçtan uca şifreleme özelliği ile mahremiyet ve güvenilirlik imkanı sunan Allo,  Google hesabınızın olmasına da ısrar etmiyor.  Allo’yu aktifleştirmek için telefon numaranız yeterli. 

Şifa Kaymak

Etiketler: allo, google, google allo


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

TEKNOLOJİ VİDEO GALERİ
TEKNOLOJİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!