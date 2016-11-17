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Gördüğünüz papağanları ihbar edin

19 Mayıs Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi, Türkiye'deki papağan nüfusunu tespit etmek için araştırma başlattı. Türkiye Papağan Sayımları isimli web sayfası üzerinden araştırmasını sürdüren uzmanlar, her şehirden papağan ihbarı bekliyor.

Gördüğünüz papağanları ihbar edin

17 Kasım 2016 09:31

Pek çok insan için inanması güç olsa da Türkiye bugün egzotik iki farklı papağan türüne ev sahipliği yapıyor. İnsanlarla iç içe yaşamayı seçen bu papağanlar uzmanlar tarafından Türkiye tabiatında yabancı tür olarak görülse de artık bu coğrafyanın bir parçası olarak kabul edilmiş durumda.

Bu egzotik türlerin Türkiye'de olan etkilerini araştırmak için yola çıkan 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz ile Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Doktar Esra Per doğayla ve canlılara gönül veren tüm herkesi papağanlar konusunda kendilerine yardımcı olmaya çağırıyor.
Anavatanlarının Afrika ve Güney Asya olmasına rağmen, günümüzde Avrupa kıtasının pek çok bölgesinde görülebilen Yeşil Papağan ile İskender papağğanların nüfusları artıyor. Türkiye’de geçmişte sadece İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da görülen papağanların yayılış alanı büyüyor

Türkiye'de 25 farklı şehirde görülen papağanların Türkiye’ye nasıl geldikleri ise hala gizemini koruyor.
Uzmanların ise üzerinde durdukları teori 1997 yılında Atatürk Havalimanı Gümrük Ambarında bekletilen 200’e yakın papağanın kafes kapılarının açılması ile kaçmaları sonucunda yayılım gösterdikleri var sayılıyor. Bununla ilgili o döneme ait basında çıkan haberlerde bu tezi destekliyor. Bunun yanı sıra konuşma kabiliyetlerinin düşük olması sebebiyle salınmış olan papağanlarında bu popülasyona ilave olduğu tahmin ediliyor.

Soğuğa dayanıklı olmalarından dolayı Türkiye’de yılın tüm aylarında görülebilen papağanlar, sağlıklı bir şekilde üreme faaliyetlerini de hayata geçirerek nüfuslarını günden güne arttırıyorlar.
Bugün İstanbul Gülhane Parkı, Yıldız Parkı, Ankara Altınpark, İzmir Fuar Alanı başta olmak üzere şehirlerin korularında, park ve bahçelerinde rastlanılabilen papağanlarla ilgili ülkemizde uzmanların elinde az bilgi oluşu, bu kuşların yaşamları ve bölgeye etkileri hakkında değerlendirme yapmakta yetersiz kalıyordu.
Bu durumdan yola çıkan Yrd. Doç Dr. Kiraz Erciyas Yavuz ve Dr. Esra Per gönüllülerin ve kuş gözlemcilerinin desteğini alarak papağan sayımları çalışması başlattı. Böylelikle bu kuşlar hakkında daha fazla bilgi arşivlemeyi ve bunlar üzerinden değerlendirme ve tahminler yapmayı hedefleniyor.
Papağan sayımları ile alakalı çalışmaları yürüten Yrd. Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz ve Dr. Esra Per çalışmaları ile ilgili yaptıkları açıklamada; "Bu sevimli misafirlerimiz hakkında daha çok bilgiye ihtiyacımız var. Özellikle farklı davranışları, rekabet, beslenme ve sosyal çevreye olan etkilerini araştırıyoruz. Her geçen gün görüldüğü il ve ilçelerimizin sayısı artmakta. Yani bu kuşlar hakkında fikir sahibi olmamız önemli. Bu çalışmaya herkes destek olabilir. Tek yapmaları gereken papağan gördükleri bölgeyi ve gözleme dair bir kaç cümleyi ‘Türkiye Papağan Sayımları’ adlı web sayfasına eklemeleri gerekiyor. Sayfayı internette aratabilirler. Yalnızca bir dakikalarını alacak kısa ve eğlenceli bir formu doldurarak çok önemli bir çalışmaya destek olmuş olacaklar’ dediler.

Alper Tüydeş 

 

Etiketler: papağan


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