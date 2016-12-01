Türkiye’nin “sakin şehir” unvanına sahip ilçelerinden olan Ordu’nun Perşembe ilçesi eşsiz güzellikleri ile doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Perşembe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Belicesu Mahallesi’ndeki "Timsah Adası" ise yazları ziyaretçi akınına uğrarken, görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor. Aynı zamanda Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde bulunan adanın karayla birleştiği alandaki kumsal halk plajı olarak kullanılıyor.

Sonbahar aylarında da ziyaret edilen ‘Timsah Adası’nı ilk kez gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Adayı görmek için Ordu ve çevresindeki illerden Perşembe'ye gelen vatandaşlar, arkalarına aldıkları ‘Timsah Adası’ ile özçekim yapmayı da ihmal etmiyor.

“Timsah Adası Ordu turizmi için olağanüstü bir fırsat”

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, ‘Timsah Adası’nın ziyaretçilerin uğrak yeri olması için çalışmalar yürüttüklerini, adanın tam anlamıyla turizme kazandırılması ile Ordu’nun çok farklı bir turizm alanına sahip olacağını söyledi. Turistlerin ilgisini çekmek amacıyla Timsah Adası’nın olağanüstü bir fırsat tanıdığını ve bunun için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Balkanlıoğlu, “Deniz kenarındaki çok güzel bir ilçemizde timsaha benzeyen çok ilginç jeolojik bir oluşum var. Adeta timsaha benziyor. Bu ada zamanında fay hatlarının kırılmasında ya da yanardağların oluşturduğu bir şekil olduğu yolunda açıklamalar var. Görüntü ilginç ve güzel olunca bu alanda turistik tesislerin olmasını planlıyoruz. Biz Ordu’yu turizme açıyoruz. Bu sebeple otellerin beş yıldızlı olması yetmez, çevresinin de beş yıldızlı olması lazım. Bu açıdan Timsah Adası bize olağanüstü bir fırsat tanıyor. Burası ile alakalı gerek devlet, gerekse özel sektör ile birlikte ileride bazı projelerimiz olacak” dedi.

Belicesu sakinlerinden Muhittin Memiş ise, Timsah Adası’nın yaz aylarında çok kalabalık olduğunu belirtti. Timsah Adası’nın yabancı turistler içerisinde en çok Arap ve Alman turistlerin ilgisini çektiğini ifade eden Memiş, “Timsah Adası’nın yaz ayarlında ziyaretçisi çok oluyor. Yabancı turistler tarafından oldukça beğenilen bir yer. Birçoğu gerçekten timsah olduğunu düşünüyor. Alman ve Arap turistler ilgi gösteriyor. Her yıl sayı gitgide artıyor” diye konuştu.

Ahmet Altay - Doğan Arzık