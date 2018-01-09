Gören 'uçan araba' sanıyor

Sinop'ta bir kaportacı tarafından geliştirilen ilginç reklam yöntemi müşterinin ilgisini çekmeyi başardı. Sinop sanayisinde Lazoğlu Oto Kaporta ve Boya Servisinin sahibi Hakkı Günaydın isimli bir kaporta ustası farklı bir reklam yöntemi seçti. Dükkanının çatısına direklerin üzerine 1987 model otomobili monte etti. Sanayinin birçok yerinden görülen otomobille müşterilerin ilgisini çekmeyi amaçlayan "uçan araba" reklamı hedefine ulaştı. Yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte olan otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bazı vatandaşlar ise otomobille hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Gürsoy: "Laz'ın da aklına her türlü ilginç fikir gelir"

Reklam amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyleyen boya ustası Atış Gürsoy, "Patronum Trabzonlu. Reklam için ne yapalım diye düşünürken patronumuzun aklına böyle bir fikir geldi. Demir direkleri diktik sonra arabayı üzerine vinç yardımıyla monte ettik. Yaptığımız reklam işe yaradı. İşlerimizde artış oldu. İnsanların ilgisini çekiyor. Otomobile de Lazoğlu adını koyduk. Laz'ın da aklına her türlü ilginç fikir gelir" dedi.

Gümüş: "Hamsi tavada Laz havada"

Otomobilin çok ilgi çektiğini belirten sanayi esnaflarından Hasan Gümüş, "Hamsi tavada Laz havada diye manşet oldu. Gelen geçenin ilgisini çekiyor. Hatıra fotoğrafı çektirenler oluyor. Biz de bazen müşteriye tarif ederken ‘havada olan arabanın oradayız’ diyoruz. Karadenizlilerin aklına böyle şeyler geliyor" diye konuştu.

Kenan Akyüz