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Görenler bir kez daha bakıyor

Sivas’ta bir tepede bulunan dev kaya görenleri şaşkına çeviriyor.

Görenler bir kez daha bakıyor

02 Haziran 2018 10:25

Sivas’a bağlı Baharözü köyünden yolu geçenler köyün içerisindeki hakim bir tepede yer alan dev kayayı göründe bir kez daha bakma ihtiyacı duyuyor. Yerleşim yerlerinin hemen üzerinde bulunan kaya görenleri ürkütse de köy sakinleri alışkın oldukları kaya nedeni ile her hangi bir güvenlik endişesi taşımıyor. Farklı inanışlar olsa da görüntüsü itibariyle sanki taşınarak bulunduğu tepeye yerleştirildiği görüntüsü veren kayanın ne şekilde orada olduğunu bilen kimse yok. 

50 yıl önce parçalanmış 

Köy sakinlerinden Hüseyin Çiçek, kayanın zeminden çıkarak yükseldiğini ve her geçen gün yükselmeye devam ettiğini belirtip, “Toprak çöktükçe kaya yükseliyor. Kaya sağlım bir kaya. Kayada oynama yok. Ancak 50 yıl önce büyük bir parçası çatlayarak düştü. Bu kayanın gölgesinde yaşamaktan korkmuyoruz” dedi. 
Köy sakinlerinden Osman Öz ise yaptığı açıklamada, köylerini ziyaret eden yabancıların kayayı şaşkınlıkla karşıladığını ifade edip, “Köyümüzün bir güzelliği ve değeri. Biz ona alıştık. Kesinlikle tehlikeli değil. Nasıl oluştuğunu bilmiyoruz ama yaratanın bir hikmeti. Başka bir şey de söyleyemeyiz” dedi.  

Veysel Korkmaz
 

Etiketler: kaya

 

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