Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen kasaların bir tanesinden çıkan 980 gramlık armut görenleri hayretle düşürürken, manava alışverişe gelen müşterinin ilgi odağı oldu. Böyle bir büyüklükte armutta daha önce denk gelemediğini söyleyen Manav Kadir Demirbaş, “Yıllarca manavcılık yaparım, ama böylesine denk gelmedim. Deveci armutu İnegöl’den bize geldiğinde tezgaha çıkarmaya başladık. Kasanın birinde bayağı bir büyüklükte armut çıktı. Diğer armutların yanına koyunca yaklaşık 10 katı büyüklüğünde gibi. Normalde bir kilo Deveci armutu satın alan bir müşterinin poşeti içine 6 ile 8 adet armut olur. Bu armut ise; tartıya koyduğumuzda 980 gram geldi, neredeyse 1 kilo. Müşteriler ilgisini çekiyor, görenler hayrete düşüyor. Armuttu isteyen oldu, ama satmadım. Onu tezgahımda tutacağım, bozulmasına yakın kendim yiyeceğim” dedi.

Cem Kaan Toka