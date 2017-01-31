Edinilen bilgiye göre, bağlı bulundukları Bakanlıklar tarafından açığa alındıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen devlet memurlarına yönelik Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında askeri personel A.D., İ.Ç. ve E.Ö. ile öğretmen A.T. ve Kastamonu Havalimanı personeli E.K., Kastamonu KOM ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vedat Yunus İkizoğlu