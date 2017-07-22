Diğer
Kategoriler

Görevini yapan İHA ekibine çirkin saldırı

Bayrampaşa’da trafik kazasında şehit olan polis haberini takip etmek için olay yerine giden İHA ekibi polisler tarafından darp edildi. Polis darbenin şiddetini artırmak için kendi eline taktığı kelepçe ile İHA muhabirinin kafasına vurdu.

Görevini yapan İHA ekibine çirkin saldırı

22 Temmuz 2017 17:37
Görevini yapan İHA ekibine çirkin saldırı - Tıkla İzle

Bayrampaşa’da saat 15.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, bariyere çarpan motosikletli Yunus Polisi ekibinde bulunan 2 polis yola savruldu. Polislerden birisi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, diğer polis memuru ise olay yerinde şehit düştü. Kazayı haber alan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Emrah Kuş ile İsmail Bulut şehit olan polisin durumu hakkında bilgi almak ve haber yapmak için olay yerine gitti. Olay yerine giden muhabirlerin görüntü çekmesini istemeyen polisler, muhabirlere sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

Günün her saatinde vatandaşlara yalnızca doğru haber için sokaklarda çalışan ve 15 Temmuz gecesi de yoğun mesai harcayan İHA muhabirleri görüntü çekmeye başladı. İlk önce Yunus ekiplerine bağlı bir polisin, “Ne çekiyorsun lan“ tepkisi üzerine İHA muhabiri İsmail Bulut “Tamam çekmiyorum” dedi. Daha sonra polisler darbenin şiddetini artırmak için kendi eline taktığı kelepçe ile İHA muhabirinin kafasına vurdu.
İHA muhabirleri saldırı sonrası darp raporu alıp şikayetçi oldu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!