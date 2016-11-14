Olay, İnegöl-Bozüyük yolunun Rüştiye mevkiinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda meydana geldi. İki genç, yakıt almak için petrol istasyonuna geldi. Gençlerden birisi, market görevlisinin koltuk üzerinde uyuduğunu fark etti. Markete giren genç, güvenlik kameralarına ve uyumakta olan görevliye aldırış etmeden kasaya yöneldi. Paraları alan genç, marketten dışarı çıkıp tekrar geri döndü. Raftaki 5 paket sigarayı da alan hırsız, hızla geldiği araçla Eskişehir istikametine uzaklaştı.

Bir müddet sonra uyanan görevli, marketin kasasındaki paraların ve raflardaki sigaraların olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı dakikalarda kara yolundan geçen 100’e yakın plakayı PTS kayıtlarından inceledi. Hırsızlığın Eskişehir’den kiralanmış olan 26 BG 129 plakalı otomobil ile yapıldığını tespit eden jandarma, Eskişehir'deki oto kiralama işyeri sahibine telefonla ulaştı. Eskişehir polisinin iş birliğiyle Furkan K. gözaltına aldı. Görüntülerde markete girip soygunu yaptığı görülen S.Y. ise aranıyor. Sadece arabayı kullandığı öğrenilen Furkan K, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

SALİH BAKICI