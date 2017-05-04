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Görgü tanığı konuştu: '10-15 el silah sesi geldi, kaçtım saklandım'

Adana’da bir evde 6 kişinin öldüğü olayla ilgili silah seslerini duyan sokağın temizlik görevlisi Levent Uçaroğlu, “10-15 el silah sesi geldi. Kaçtım köşeye saklandım. Daha sonra polise haber verdik” dedi.

Görgü tanığı konuştu: 10-15 el silah sesi geldi, kaçtım saklandım

04 Mayıs 2017 00:21

Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 64014 Sokakta akşam saatlerinde meydana gelen, emekli Vali İsmet Metin’in de aralarında bulunduğu 6 kişinin öldüğü silahlı tartışmada silah seslerini duyan Seyhan Belediyesi’ne bağlı temizlik görevlisi Levent Uçaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 10-15 el silah sesi geldiği için kaçıp saklandığını belirten Uçaroğlu, şunları söyledi:

“Akşam saatlerinde temizlik yapmak için Kurtuluş Mahallesindeki sokağa girdim. Daha sonra silah seslerini duydum. 10-15 el silah sesi geldi. Kaçtım köşeye saklandım. Daha sonra hem ben hem de diğer mahalle sakinleri olarak polise durumu bildirdik.”

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Umutcan İşledici - Süleyman Cenk İdaye - Fatih Keçe
 

Etiketler: adana, görgü tanığı, saldırı


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