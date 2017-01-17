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Görgü tanığı Reina saldırganının çıkarılış anını anlatı

Reina saldırısının yakalandığı sitedeki görgü tanığı olay anını anlatırken polisin bölgedeki önlemleri sürüyor.

Görgü tanığı Reina saldırganının çıkarılış anını anlatı

17 Ocak 2017 03:19
Reina saldırganı yakalandı. İşte ilk görüntüler - Tıkla İzle

Yılbaşında İstanbul Ortaköy’de gece kulübüne yönelik düzenlenen saldırının zanlısı İstanbul Esenyurt’ta düzenlene operasyonla yakalandı. Operasyon anında site girişinde bulunan S.A. isimli bir vatandaş zanlıların siteden çıkarılış anını anlattı.

Özel hareket polislerinin düzenlediği operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin çıkarıldığın aktaran S.A. “İki zanlıyı çıkardılar. Site sakinleri dışarıdaydı. İkinci zanlı çıkarılırken zanlıya linç girişiminde bulundu. Yerde sürükleyerek çıkarıyorlardı” diye konuştu.

Öte yandan polis ekiplerinin zanlının yakalandığı site çevresinde aldığı önlemler sürüyor. Siteye giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanırken araçların site içerisine girişine izin verilmiyor.


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