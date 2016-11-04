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Görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı

Diyarbakır’da emniyet binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırının görgü tanıkları, dehşet anlarını anlattı.

Görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı

04 Kasım 2016 11:21

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde içerisinde Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya tanık olan vatandaşlar, dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı. Patlamada, yaralanan Mahsum Akdeniz adlı öğrenci, “Patlama olduğunda otobüsün içindeydik. Camlar üzerimize doğru geldi. İçerdekiler paniğe kapıldı. Şoför paniğe kapılıp, durdu. Ben de hemen hastaneye sürmesini söyledim. Yaralılara sakin olmasını söyledim. Bombadan hemen sonra mermi yağmuru oldu. Otobüsün içerisinde 25 kişi vardı. Hemen hepsi yaralılardı. Şoför hastaneye sürmeseydi mermilerin de hedefi olabilirdik” dedi.

“Önümdeki araçlar takla attı”

Mahsun Erek adlı otobüs şoförü ise, “Emniyetin kapısına varmadan önümde patlama olduğunu düşündüm. Camlarım kırıldı. İlerdeki araçların takla attığını gördüm. Patlama olduğu sırada frene bastım. Herkes yere yığıldı. 20-25 yolcum vardı. 3 kişi hafif yaralandı benim gibi. Diğerleri iyiydi. Herkes o panikle bağırmaya başladı. Önümdeki araçları gördüm. Takla atmışlar, camları kırılmıştı. Şoka girdik” diye konuştu.
 

Burak Emek
DİYARBAKIR 


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