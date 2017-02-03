2017 Dünya Nano Kanser Günü etkinliği, Nanotıp İçin Avrupa Teknoloji Platformu’nun mirror grubu (platformun temsilcilikleri) Türkiye temsilcisi olan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Elektronik Mühendisliği Amfisi’nde gerçekleştirildi. Tüm dünyada 15 ayrı ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğe GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Babür Özçelik, Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Temel Bilimler Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Fatma Yüksel, Kimya Bölümü Başkanı Ayşe Gül Gürek, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uygar Halis Tazebay, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Vefa Ahsen, Prof. Dr. Tamer Yağcı, Yrd. Doç. Dr. Fabienne Dumoulin, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Anadolu Hastaneleri Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zafer Gülbaş, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel ve Sabancı Üniversitesi Nano Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Yrd. Doç. Dr. Tolga Sütlü’nün konuk konuşmacılar olarak katıldığı oturumun moderatörlüğünü GTÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Vefa Ahsen ile Yrd. Doç. Dr. Fabienne Dumoulin yaptı.

“Kanserle mücadelenin bir parçasıyız”

Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması için kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün, kanserin tüm toplumu ilgilendiren genel kavramlardan biri olduğunu ifade ederek, “Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Kimya bölümlerinin çalışmalarıyla kansere karşı yürütülen mücadelenin bir parçası haline geldi. Düzenlenen bu tür etkinlikler farkındalığı oluşturması ve bu alanda çalışmalar yürüten bilim insanlarımızın bir araya gelip en güncel bilgilerle birikimlerini topluma sunması açısından oldukça önemlidir. Ne yazık ki dünyada her yıl 10 milyon insan bu hastalığa yenik düşüyor. Ülkemizde de yaklaşık 200 bin insanımız her yıl bu hastalığa yakalanmakta. Nanotıp ta bu soruna etkili ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışma alanlarına kanserle mücadeleyi de eklemiştir. Burada gerçekleşecek etkinliğin alanında tamamlayıcı ve bütünleyici sonuçlar ortaya çıkaracağına olan inancımla düzenleyen öğretim üyelerimize ve katılım gösteren değerli konuklarımız ve tüm dinleyicilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Prof. Dr. Vefa Ahsen, Nanotıp Avrupa Teknoloji Platformu (ETPN)’nun çalışmaları hakkında bilgiler sundu. Onkoloji ve nano teknoloji alanına adapte edilen nanotıp uygulamaları ile bu alanlarda son zamanlarda elde edilen ürünlerle ilgili istatistiksel verileri paylaştı. Daha sonra ETPN Başkanı Patrick Boisseau’nun etkinlik katılımcılarını selamladığı video görüntüsünün izlenmesiyle konuk bilim insanları sunumlarını izleyicilerle paylaştı.

İlk önce sözü alan Prof. Dr. Zafer Gülbaş, kemik iliği nakliyle ilgili yaptıkları çalışmalardan söz etti. Türkiye’nin kemik iliği nakil sayısıyla bu alanda gelişmiş Avrupa ülkelerini yakaladığını ifade eden Gülbaş tedaviyi nasıl yaptıklarını da anlattı. Hücre tedavisinin yanı sıra gen tedavisiyle de ilgili çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekleyen Gülbaş ayrıca kemoterapi yöntemiyle zarar görmemesi için hastadan alınan kök hücrelerin kanserin yok edilmesinden sonra tekrar hastaya nakil edildiğini de belirtti.

‘Amerika’nın Küba’yla yakınlaşmasının nedeni kanser aşısı’

Gülbaş’ın ardından söz alan Prof. Dr. İhsan Gürsel de ‘hücre Dışı Nano Keseciklerin Anti Kanser Tedavisinde Kullanımı’ konulu sunumunda çalışmalarını yürüttükleri Thorlab laboratuvarında elde edilen tedavi bulgularını izleyicilere aktardı. Kansere karşı kullanılan önleyici ve koruyucu aşılarla ilgili bilgi veren Gürsel bu alandaki çalışmaların önemine değinerek; “Özellikle akciğer kanseri alanında geliştirdikleri aşı teknolojisi nedeniyle Küba’nın büyük ilgi gördü hatta Amerika’nın Küba’yla ikili ilişkilerini geliştirmesinin en önemli nedeni geliştirdiği kanser aşısıdır” dedi.

Etkinlikte söz alan Yrd. Doç. Dr. Tolga Sütlü de doğal öldürücü hücreler konusunda elde ettikleri bulguları katılımcılarla paylaşarak kanserli hücrenin yok edilmesinde bu hücrelerin kullanılmasının önemine değindi. Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve ardından verilen kokteylle sona erdi.