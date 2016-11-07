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Görme Engelli Milli Futbol Takımı ve Turkcell Sesi Görenler Ligi'ne büyük ödül

Görme Engelli Milli Futbol Takımı ve Turkcell Sesi Görenler Ligi ile yeni bir ödül daha kazandı. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından her yıl düzenlenen IPRA Golden World Awards'ta (IPRA Altın Küre Ödülleri) Turkcell, Görme Engelli Milli Futbol Takımı ve Sesi Görenler Ligi sponsorluğuyla ödüle layık görüldü.

Görme Engelli Milli Futbol Takımı ve Turkcell Sesi Görenler Ligine büyük ödül

07 Kasım 2016 12:58

Turkcell ana sponsoru olduğu Görme Engelli Milli Futbol Takımı ve Sesi Görenler Ligi sponsorluklarıyla aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Turkcell, ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Futbol Takımı ve Sesi Görenler Ligi ile Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından her yıl düzenlenen ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan IPRA Golden World Awards'ta (IPRA Altın Küre Ödülleri) sponsorluk alanında büyük ödüle layık görüldü. Turkcell ödülünü 5 Kasım gecesi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen törende aldı. Böylece Turkcell, 2008 yılından bugüne dek IPRA'dan almış olduğu 5'inci ödülü gururla evine götürdü.

Görme Engelli Milli Futbol Takımı'nın faaliyetleri ve Turkcell Sesi Görenler Ligi, Görme Engelli Spor Federasyonu bünyesinde ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamındaki desteğiyle ve gerçekleştiriliyor.

Turkcell Ailesi olarak imza attıkları her projenin odağında insan unsurunun bulunduğunu belirten Turkcell Grup Kurumsal İletişim Direktörü Engin Gedik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Amacımız toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaratabilmek. Görme Engelli Milli Futbol Takımı ve Sesi Görenler Ligi'ne verdiğimiz destekle IPRA'dan aldığımız bu prestijli ödül de hedefimizde ne kadar doğru bir yerde olduğumuzu kanıtlıyor. 2013 yılından bu yana ana sponsoru olduğumuz ‘Sesi Görenler' futbolunda, attığımız adımlarla ülkemizi dünya çapında başarılara taşımayı hedefledik. Milli Takımımızı, yakın zamanda elde ettikleri Paralimpik Olimpiyatları'ndaki başarısından dolayı da ayrıca tebrik ediyoruz. Engelli bireylere olan desteğimiz sadece sporla sınırlı değil. Öncü teknolojilerimizle onların hayatını her an her alanda kolaylaştırmak ve bu konuda farkındalık yaratmak için yeni projeler geliştiriyoruz. Ülkemizde ve dünyada görme engelli vatandaşlarımızın hayatın içinde daha fazla yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Turkcell'in verdiği destekle ödüllere layık görülen 'Görme Engelli Milli Futbol Takımı' 2015'te Avrupa Şampiyonu olurken, Rio'daki 2016 Paralimpik Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etti ve dünya 6'ncısı olarak ülkeye geri döndü. 'Görme Engell Milli Takımı' daha önce de 2012 Londra Olimpiyatlarına katılma başarısı gösterirken, İtalya'nın Loano şehrinde 8 ülkenin katılımıyla Haziran 2013'te yapılan Görme Engelliler B1 Futbol Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü olmuştu. 


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