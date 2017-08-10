Görme engelli öğrenciden Boğaziçi Üniversitesi başarısı

İzmit’te yaşayan 18 yaşındaki görme engelli Enes Deniz, eğitimde gösterdiği azmi ve kazandığı başarılarla engeli olmayan öğrencilere de örnek oldu. Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek eğitimler veren Akademi Lise’de dersler alan Enes Deniz, girdiği LYS ve YGS sınavlarından başarılı sonuçlar aldı. Derslerde olduğu gibi sınavlarda da yardımcı öğretmenlerin okuduğu soruları zihninde yanıtlayan Deniz, 8 puan türünde ilk 1000’e girerek Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünü kazandı. Siyasete her zaman ilgi duyduğunu söyleyen Enes Deniz, Türkiye’nin yaşadığı süreçleri yakından takip ettiğini ve bu sürece katkı vermek istediğini söyledi.

“Son birkaç ayda sınava çalışanlardan olmadım”

Elde ettiği başarılardan daha fazlasını hedeflediğini dile getiren görme engelli öğrenci Enes Deniz, “Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünü kazandım. Hedefim aslında biraz farklıydı. Bilgisayar mühendisliği hedeflemiştim. Ama sınavda yaşadığım bazı talihsizliklerden dolayı böyle bir seçim yaptım. Sınava son senede, son birkaç ayda çalışanlardan değilim. Bu benim için büyük bir avantaj oldu” dedi.

“Hiçbir zaman sınav için çalışmadım”

Sınavda kazandığı başarılarda en büyük pay sahibi olan ailesine teşekkür eden Deniz, “Ben çalışırken hiçbir zaman sınav için çalışmadım. Ya da bir bilgiyi sınav için öğrenmedim. Bilgileri öğrenmemin amacı onları gerçek hayatta nasıl kullanabileceğimi bulabilmekti. Yine Akademi Lisede bana büyük fedakarlıkla yardımcı olan öğretmenlerime de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi bir eğitim süreci geçirdim. Çok samimi bir süreç geçirdik” diye konuştu.

“45 dakikalık denemeyi 15 dakikada bitirdiğimizi biliyorum”

Sayısal öğrencisi olduğu için soruların kendisine anlatımında zorluklar yaşadığını da ifade eden Deniz, “Resimleri, şekilleri ve grafikleri bana ifade etmek için çeşitli modelleme teknikleri kullandılar. Gerek şeklin bana bir şekilde çizilmesi gerek bazı nesneler kullanarak üç boyutlu modellenmesi gibi teknikler kullandık. Testler çözerken bana sorular okundu. Ardından ben de doğru olduğunu düşündüğüm cevabı söyledim. Daha sonra da bu cevap işaretlendi. 45 dakika verilen bir denemeyi biz 15 dakikada bitirdiğimizi biliyorum. Üstelik bu 15 dakika, soruların bana okunma ve tarif edilme sürecini de içeriyor” şeklinde konuştu.

“’Seni mecliste görmek istiyoruz’ diyenler oldu”

Tercih sürecinin sınav sürecinden daha zorlu bir dönem olduğunu anlatan Enes Deniz, “Çünkü pek çok bölümde sınava girmeyi seçtim ve her birinden ilginç başarılar elde ettim. Yaptığım tercihler sonucunda da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünü kazandım. Bölümü kazanınca çevremdekilerin tepkisi de çok gurur verici oldu. ‘Geleceğin diplomatı, siyasetçisi geliyor. Seni mecliste görmek istiyoruz’ diyenler oldu” ifadelerini kullandı. Siyasete ilgisiz olmadığını belirten Enes Deniz konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Aslında bu benim için ön planda olmamıştı. Biraz hedeflediklerimden biraz farklı olmuş olabilir ama sonuçta siyasete de ilgisiz değildim. Yıllardır bir siyasi kişi ya da kurumla resmi bağlantım olmadı. Ama her konuda siyasi bir fikir yada konu hakkında söyleyebileceğim birkaç kelime muhakkak vardır. Gerçekleri görebiliyorum pek çok kişi gibi. Artık güncel olayları takip edebiliyoruz ve bunlarla ilgili fikir sahibi olmalıyız. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor.”

“Türkiye’ye yapılmak istenenleri görünce bana çok fazla işler düşüyor”

“Bundan 2-3 asır önce savaşlar 5-6 yıl sürebilirken 1 günde ele geçirilen şehirler yada bir günde darbelerle istikbali çalınan ülkeler var. Türkiye’ye de bu yapılmak istendi tabi ki. Bunları düşünüyorum ve tüm bunları düşününce bana çok fazla işler düşüyor. Elimden geleni yapmak için çalışacağım. Benim tüm amaçlarımın birleştiği nokta insanlara ve ülkeme faydalı olmaya çalışmak oldu.”

Sınıf arkadaşları alkışlayarak tebrik ettiler

Görme engeline rağmen başarılı sonuçlar kazanan Enes Deniz’in öğretmenlerinden Emine Kayacı ise Enes’e eğitimde kazandırdıkları bilgiler kadar Enes’in de kendilerine çok fazla şey kazandırdığını söyledi. Akademi Lisedeki sınıf arkadaşları da kazandığı bölüm için Enes Deniz’i alkışlayarak tebrik ettiler.

Gürcan Yılmaz - Cihan Atik

KOCAELİ İHA