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Görme engelli öğrencinin okuma azmi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin (AÖF) İkinci Üniversite programında öğrenim gören görme engelli Abidin Karademir, herkese örnek olacak bir başarı hikayesine imza atıyor.

Görme engelli öğrencinin okuma azmi

28 Kasım 2016 10:37
Görme engelli öğrencinin okuma azmi - Tıkla İzle

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nün yanı sıra ikinci üniversite olarak da AÖF’te Uluslararası İlişkiler okuyan sürekli görme engeli olan 23 yaşındaki Abidin Karademir, azmiyle birçok kişiye örnek oluyor. Günlük hayatında birçok sosyal ve sportif aktivitede bulunan Karademir, tüm zorluklara rağmen eğitim hayatına da oldukça başarılı bir şekilde devam ediyor. Örgün sistemde son sınıf, Açıköğretimde ise 3’üncü sınıfta olan Karademir, sınavlarına gözetmenler yardımıyla giriyor. İki gözetmen eşliğinde sınavlara giren Karademir’e gözetmenler, sınav süresi boyunca soruları okuyarak cevap kağıdına kodlamayı da gerçekleştiriyorlar.

"Engelliler herkesten farklı binalarda sınavlara giriyor"
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Abidin Karademir, iki eğitimine birden devam ettiğini anlattı. Birçok sosyal ve spor faaliyetiyle de uğraştığını aktaran Abidin Karademir, “Engelliler herkesten farklı binalarda sınavlara giriyor ve sınıflarda tek bir kişi oluyor 5-10 kişi yerine. Çünkü örneğin görme engelliler için 2 kişi veriyorlar. Bunlardan birisi okuyor diğeri işaretliyor. Yorulduklarında yer değiştirebiliyorlar. Şekilli sorulardan muaf tutuluyoruz. Çünkü karşıdakinin şekli anlatma yetisi çok iyi olmayabiliyor. Soru açıklanamayabilir ya da direk görme gerektiren bir soru olabilir. Bu tür sorulardan muaf tutuluyoruz” dedi.

"Okul için memurluktan istifa ettim"
Engelli bireylerin istediği takdirde birçok şeyi başarabileceğine vurgu yapan 23 yaşındaki Karademir, okumak için memurluktan istifa ettiğini anlattı. Karademir, “Bir kısım var hayata küsmüş olanlar. Onlar isterlerse her şeyi yapabilirler. Sorunlar var ama bu sorunları aşmalılar. Ben mesela bir ara çalışıyordum memur olarak atanmıştım KPSS sonucu. Ama çalıştığım kurum okuluma gitmeme izin vermedi. Ben 1 yıl kadar çalıştım. Memurluk güzel meslek birçok kişi ister ama okul için istifa ettim. Okula izin vermedikleri için. Bunda da okuyabilecek durumda olan görme engelliler kesinlikle okusunlar. Kendilerine inanırlarsa herhangi bir işi çok rahat yapabilirler. Bu memurluk onlar için çok basit de kalabilir. Yeter ki kendilerine inansınlar. Bu akademik anlamda olur, sportif ya da sosyal anlamda olur. Küsmesinler. Birden ‘Pat’ diye bir başlangıç yapamazlar ama yavaş yavaş başarı basamaklarını çıkarlarsa hem sağlam hem de onu yaşayarak çıkmış olurlar. Bunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

"Hiçbir engelli hayata küsmemeli ve başarılarını herkese göstermeli"
Türkiye’de çok başarılı engelli insanlar olduğunu belirten Abidin Karademir konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Avrupa’da da ve Dünya’da da söz sahibi olan görme engelli ve diğer engel grubundan kişiler var. Bunları örnek alsınlar. Yapılabildiğini hem kendileri görsün hem de diğer herhangi bir engel grubuna dahil olmayan insanlara da göstersinler. Çünkü bazen bizi dışarıdaki insanlar beceriksiz olarak görebiliyorlar. Çünkü bizi tanımıyorlar. ‘Biz okula gidebilir miyiz? Gidersek nasıl gidebiliriz? Spor yapabilir miyiz? Yaparsak ne tür sporları nasıl yaparız?’ bunları hiç bilmiyorlar. Bunları hayatın içinde daha çok yer alarak göstermemiz lazım. O yüzden hiçbir engelli hayata küsmemeli ve bunları insanlara göstermeli ki gören insanlar da yaptıkları işleri bize göre yapmalı. Esnaf kaldırıma kasa ya da masa sandalye koymamalı. Çünkü bu tamamen farkındalıkla alakalı bir durum.”
 

 Kadir Arslan - Selim Kuşcu 

Etiketler: Abidin Karademir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi


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