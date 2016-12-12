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Görme engelli sporculardan 14 madalya

Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı. Şampiyonada 8 ülkeden 90 sporcunun katılması beklenirken, 3 ülkeden 35 sporcu mücadele etti. Görme engelli milli sporcular şampiyonayı 14 madalya ile tamamladı.

Görme engelli sporculardan 14 madalya

12 Aralık 2016 11:57
Görme engelli sporculardan 14 madalya - Tıkla İzle

Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Türkler Mahallesi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Toplam 8 ülkenin katılımı beklenen şampiyonaya Libya vize problemlerinden dolayı, Brezilya sporcusunun sakatlandığını bildirerek, İran sponsor bulamadıkları gerekçesiyle, Venezüella ise ekonomik gerekçeler sunarak katılım sağlamadı. Rusya ise uçak krizinin ardından alınan Türkiye'de gerçekleşen spor organizasyonlarına katılmama kararından dolayı şampiyonada yer almadı. Son anda yaşanan iptallere karşın turnuva Çek Cumhuriyeti'nden 1, Ukrayna'dan ve Türkiye'den 17'şer toplam 35 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

65 kilo kaldırarak dünya rekorlarını kırdı
Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda erkeklerde 90 kiloda Çek Cumhuriyeti'nden Bihary Martin 176 kiloda dünya rekoru kırdı. 67,5 kiloda ise Ukrayna'dan Romaniuk Iurii da 142,5 kiloluk dünya rekorunu 152,5'e taşıdı. Kadınlarda Ukrayna'dan 52 kiloda Chykovska Olha 66,5 kilo, 56 kiloda Kozyreva Vaslysa 70 kilo, 60 kiloda Halinska Halyna 57,5 kilo ve 67,5 kiloda Tsizdyn Ulana da 65 kilo kaldırarak dünya rekorlarını kırdı. Kadınlarda Türkiye'den Buse Kara, Bircan Şimşek, Merve Akbulut, erkeklerde ise Erkan Öztürk, Dursul Hayran ve Serhat Us sıkletlerinde birinci olarak altın madalya kazandı.

"Birçok branşta madalyamız oldu"
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, şampiyonaya kadın ve erkeklerde tam takım katıldıklarını belirtti. Tanrıkulu, "Şampiyonada 10 erkek, 7 kadın sporcuyla mücadele ettik ve birçok branşta madalyamız oldu. Kadınlarda 3 altın, 4 gümüş, erkeklerde de 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya aldık. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

RIZA YANIK 

Etiketler: Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Halter Şampiyonası, Türkler Mahallesi


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