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Görme engelli yüzücü Türkiye Şampiyonu oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Görme Engelliler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılan Oszmaniyeli Ercan Temur üç ayrı kategoride derece elde etti.

Görme engelli yüzücü Türkiye Şampiyonu oldu

01 Mart 2018 12:33

Alanya Belediyesi olimpik yüzme havuzunda gerçekleşen Görme Engelliler Türkiye Kulüpler- Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım seçme yarışlarına 54 kulüpten 89 sporcu katıldı.

Şampiyonada Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Ercan Temur 400 metre serbest Türkiye birincisi, 50 metre ve 100 metre Türkiye ikincisi, 100 metre sırtüstü Türkiye üçüncüsü Oldu.

Ercan Temur, elde ettiği derecelerle milli takım kadrosuna katılmaya hak kazandı. 

Resul Özdil
 

 

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