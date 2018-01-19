Görme engelli Zübeyde’nin yüzünü bir kez daha güldürdüler

Türkiye’de milyonlarca öğrenci, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ilk dönem karnelerini okullarında almanın heyecanını yaşadı. Tuzla’da yaşayan Zübeyde Gülen ise eğitiminde olduğu gibi karne heyecanını da evinde yaşadı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın sosyal inceleme ziyaretinde tanışılan Zübeyde Gülen’e evinde özel eğitim imkanı sağlandı. Zübeyde Gülen’e eğitimini kendisi de görme engelli olan öğretmeni Nilgün Yeğnidemir verdi. 5 kişilik ailenin evini bir okula, odasını sınıfa dönüştüren eğitimde ilk dönem sona erdi. Tüm çocuklar gibi karnesini bekleyen Zübeyde Gülen’e bu heyecanı ilçe protokolü evinde yaşattı.

Zübeyde başarısıyla gururlandırdı

Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve öğretmeni Nilgün Yeğnidemir, güne Gülen ailesinin evinde başladı. Gülen ailesine misafir olan Tuzla protokolü, tüm ders ve davranış notları “Çok İyi” olan Zübeyde’yi tebrik etti, karnesini verdi. İlk karnesini alan Zübeyde, başarısıyla herkesi gururlandırdı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Zübeyde kızımızla engelli kardeşlerimiz ve ailelerine yönelik bir eğitim programında tanıştı. Zübeyde okumak, eğitim almak istiyordu. Biz de kendisini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile buluşturduk. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de kendisine özel eğitim verecek öğretmeni belirledi. Zübeyde, tüm derslerinde çok başarılı. Zübeyde’nin eğitimini sürdürmesi için tüm imkanlarımızla yanında olmaya devam edeceğiz. Özel Çocuklar Komisyonumuz da hem Zübeyde hem de ailesi ile yakından ilgileniyor” dedi.

Kızının hayallerini gerçekleştirdiğini belirten baba Murat Gülen, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçe protokolü, Mimarsinan İlkokulu’nda karne törenine katıldı

Öte yandan Tuzla’da yarı yıl tatili karne töreni, Mimarsinan İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, öğrencilerin karne sevincini paylaştı, başarılı öğrencileri belgeleriyle ödüllendirdi.