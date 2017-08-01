Görme engelliler, hayatlarında ilk kez dalış yaptı

Herkes İçin Turizm Derneği öncülüğünde farklı illerden İzmir Gümüldür'e gelen görme engelliler, hayatlarında ilk kez denize daldı. Hiç görmedikleri mavi suları, derine inerek kalplerinde hisseden görme engelliler, dalgıç ve engellilere yönelik dalış eğitmenliği yapan Murat Yaman ve ekibi ile birlikte 3 metre derine daldı. Avuçları ile deniz kumuna dokunan çiçeği burnunda dalgıçların mutluluğu yüzlerinden okundu.

"Hayal bile etmemiştim"

Dalış yapmadan önce büyük tedirginlik yaşadığını belirten Merve Erten, "Boğulacağımı sanıyordum ama dalınca daha da derine inmek istedim. Ben bir görme engelli olarak daha önce dalış yapacağımı hayal bile etmemiştim. Her şeyin herkes için planlanması gerekir ve herkes için planlanan bir etkinlikte herkesle aynı şeyi yapmak insana ayrı bir mutluluk veriyor. Denizaltı heyecan verici. Derinliğe dokunmak güzel bir şey" dedi.

"Dokunulmamış bir dünya"

Özlem Erten ise, "Denizin altı dokunulmamış bir dünya gibi. Kumu bile daha farklı geldi. Herhangi bir dalış merkezinde dalmak istediğimi söylesem muhtemelen ön yargı ile karşılaşırım ama şimdi daha önce denediğimi söylesem dalış yapmam daha kolay olur. Tekrar dalmayı denemek istiyorum. Hatta daha da derine dalacağım" diye konuştu.

"Engellilerin dalması lüks gibi değerlendiriliyor"

Daha önce dalış yaptığını ifaden eden Pınar Göcen ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Engellilerin dalması lüks gibi değerlendiriliyor. Biz de burada dalarak dalış yapmaya engel olmadığını göstermek istiyoruz. Erişim sorunları aşıldığında birçok şeyin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Dalış yapmak keşif gibi, huzur gibi, özgürlük gibi. Derinde deniz kabuğu bulduk. Bu bize denizin bir armağanı oldu."

"Engelliler tüm turizm alanlarında var olabilmeli"

Dalgıç Murat Yaman da, "Arkadaşlarımızı panik yaşatmadan derine indirdik ve kuma dokunduk. Basıncı hissettiler. Çok başarılı bir dalış oldu. Deniz altı bambaşka bir dünyadır. Hepsi de bu deneyimden çok keyif aldı" derken, Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş ise "Derneğimizin amacı engellilerin tüm turizm alanlarında var olabilmesi. Gümüldür'de iki gündür bir otelde konaklıyoruz. Buranın işletmecisi de engelli misafirlerin gereksinimlerini daha iyi görebildi. Burada çoğu görme engellinin hayatlarında ilk kez deneyimleyecekleri sporları yapıyoruz, 'hayata engel yok' diyoruz. Bugün de deniz daldık. Suyun altına inerek bu hazzı yaşamaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ceren Atmaca - Halil Karahan



