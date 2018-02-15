Görme engellilerin kıyasıya bowling mücadelesi

Uluslararası Lions Dernekleri 118E Yönetim Çevresi Federasyonu kulüplerinden Gaziosmanpaşa Lions Kulübü ile Türkiye Körler Vakfı tarafından düzenlenen görme engelliler bowling turnuvası Güngören'de bir AVM'de gerçekleşti. Turnuvada başarılı olan yarışmacılar, Türkiye genelinde Ankara'da Türkiye körler vakfı tarafından yapılacak olan 4-5 Mayıs 2018 tarihindeki turnuvaya katılacaklar. Bu etkinlik, doğumlar, kazalar veya başka nedenlerle daha az şanslı olanlara engelleri birlikte aşma bilincini ve kamuoyunda engelli kişileri ilgili farkındalık geliştirmeyi amaçlıyor. Engellilerin hayatın her alanında olduğunu hayatlarını kolaylaştırma farkındalığı amaçlayan bu etkinlik kıyasıya yarışan engelli yarışmacı arkadaşları heyecanlandırıp Türkiye genelinde yapılacak olan turnuvaya katılıp heyecanları devam edecek.

“Amacımız, engelleri kaldırmak ve onların hayatlarına dokunmak”

Gaziosmanpaşa Lions Kulübü Başkanı Ayşe Yeşim Baytöre, daha az şanslı insanların hayatlarına dokunmak istediklerini, onlarında neden bowling oynayamayacağını göstermek, dengelerini kurduklarını göstermek ve paylaşmak olduğunu söyleyerek, “Biliyorsunuz birçok konuda başarılılar. Neden bu konuda da başarılı olmasınlar diye onlarla bu aktiviteyi yapmayı planladık. Yarınımızın ne olacağını bilmiyoruz. Her zaman onların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Toplumda onların da bir yerinin olduğunu düşünüyorum. Amacımız, engelleri kaldırmak ve onların hayatlarına dokunmak” dedi.

İlk etkinliğin 2017 yılında gerçekleştiğini vurgulayan Baytöre, “Etkinliğimizin ikinci aktivitesi, daha sonra birinci olan ve başarılı olan arkadaşlarla, 4-5 mayıs tarihleri arasında İstanbul Körler Vakfı'nın merkezi olan Ankara'da satranç ve bowling turnuvasına gidip finallere katılacağız” diye konuştu.

Baytöre, bundan sonraki hedeflerinin, hep birlikte toplumda daha rahat olmalarını sağlamak, onlarında bizden biri gibi olduklarını ve onlarla bir şeyler paylaşmak olduğunu dile getirdi.

“Onlara güven vermek ve cesaret almak için bu etkinliği düzenledik”

Lions 118E Genel Yönetmeni Celil Vardar, Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de savaşlar, doğumlar, kazalar veya başka nedenlerle bazı fonksiyonları kaybetmiş kişiler için düzenledikerini belirterek, “Tırnak içinde engelli olarak kabul ettiğimiz kardeşlerimizin, engel tanımadığını, onlarında hayatın içinde bizimle birlikte olduklarını göstermek, onlara güven vermek ve cesaret almak için bu etkinliği düzenledik” ifadelerini kullandı.

Engellilere yönelik politikalarında bir idollerinin olduğunu belirten Vardar, “1900'lü yılların başında 19 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu görme, işitme ve konuşma fonksiyonlarını kaybeden Helen Keller, sonradan 10 yaşından itibaren konuşmayı öğrenmiş ve ünlü bir pedagog olmuş, çok büyük başarılar elde etmiştir” dedi.

Vardar sözlerine şöyle devam etti: "Engelli kardeşlerimize onların engelli olmadığını sezdirmek ve onlara hayatı kolaylaştırmak için, hangi platformda olursa olsun, alınacak olan tedbirlerin desteklenmesini sağlamak”.

Vardar, bunun dışında ülkemizde sınır güvenliğimiz açısından önemli olan Afrin Harekatı gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Bu harekatta yaralanan Mehmetçik'lerimize destek olmak amacıyla, Perpa esnafıyla beraber karınca kararınca Mehmetçik'e kanımız feda sloganıyla bir kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. İnşallah 24 Şubat'ta onu da gerçekleştireceğiz” dedi.

Düzenlenen Bowling turnuvasında dereceye giren Ayşegül Baltacı, bu imkanları sağlayanlara teşekkür ettiğini belirterek, “Çok mutluyum. Hepsini saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum. Onlara hayatları boyunca başarılar diliyorum” diye konuştu. Dereceye giren bir diğer yarışmacı Bahadır Kırbaş ise, organizayonu düzenleyen herkese teşekkür ettiğini söyleyerek, “Herkesin eline, koluna sağlık. Umarım bu tür organizasyonların devamı gelir” ifadelerini kullandı. Son olarak yine dereceye giren Orhan Akın, bu tür organizasyonların güzel bulduğunu dile getirerek, “Engellileri daha çok topluma kazandırmak için ve faaliyetlerle hayata adapte etmek için güzel etkinliklerin devamını diliyorum” dedi.