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Görme kaybı yaşan İngiliz, Türkiye’de şifa buldu

Yaşadığı görme kaybı nedeniyle İngiltere’den Türkiye'ye gelerek Harvey Harrison, lazer destekli kornea nakli yapılarak gözlerini yeniden dünyaya açtı.

Görme kaybı yaşan İngiliz, Türkiyede şifa buldu

22 Aralık 2017 10:18

79 yaşındaki İngiliz Harvey Harrison, yaşadığı görme kaybı nedeniyle, İngiltere’den Türkiye'ye gelerek Özel Birincigöz Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrollerde, hastada kornea ödeminden dolayı görme kaybının oluştuğu belirlendi. Alanında uzman doktorlar tarafından lazer destekli kornea nakli yapılan hasta, sağlığına kavuştu.

Özel Birincigöz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Faik Oruçoğlu operasyonun başarı ile sonuçlandığını ve hastanın görme kaybı yaşamayacağını söyledi. Ayrıca kornea nakli ile ilgili bilgi de veren Doç. Dr. Faik Oruçoğlu, “Halk arasında 'göz nakli' olarak bilinen kornea nakli, birçok kişi için görme umudu. Kornea nakli, (keratoplasti) korneanın şeklinin veya şeffaflığının bozulduğu hastalıklarda, hastalıklı dokunun sağlıklı donör (verici) doku ile değiştirilmesidir. Günümüzde kornea kesilerinde, lazer cihazlarını kullanmaktayız. Femtosaniye lazer olarak bilinen bu gelişmiş cihazlar ile farklı şekillerde kornea kesilerini gerçekleştirmek mümkündür. Ayrıca kornea nakillerinde tüm kornea yerine, hastalıklı kornea katmanının değiştirilmesi mümkün olmaktadır” dedi.

İngiliz Harvey Harrison, görmesine tekrar kavuştuğu için, ameliyatını gerçekleştiren Özel Birincigöz Hastanesi sağlık ekibine teşekkür etti. 

 

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