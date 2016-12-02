Amasya Halk Eğitim Merkezi ile Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi işbirliğiyle Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 2 ay önce başlayan kursa katılan görme engelli kadınlar, şişleri kullanıp elleriyle yoklama ve sayma yöntemiyle örgü yapmayı öğrenerek yelek, kazak, patik, bere ve atkı gibi ürünleri örmeyi başardılar.

Evden tek başına dışarı çıkamazken, kendisi gibi görme engelli olan ablası 42 yaşındaki Arife Karataş ile birlikte açılan kursa gitmeye başladıklarını ve kurs binasına gelmek için can attıklarını belirten evli ve 3 çocuk annesi Fadime Duman, “Daha önce elime hiç şiş almamıştım. Hocamızın desteğiyle öğrendik ve örmeyi başardık” dedi.

Görmeyen gözlerini engel olarak düşünmediğini, ördüğü atkı, yelek ve liflere İstanbul’da yaşayan diğer kardeşinin bile inanamadığını anlatan Arife Karataş da, şimdi de kardeşine süeter öreceğini söyledi.

Örgü yapmaya daha önce deneyip başaramayan kursiyerlerden 48 yaşındaki Hayal Tilgel, şimdiyse şal, yelek ve hırka ördüğüne değinirken, 22 yaşındaki Merve Gökçurak da zamanla kendilerini geliştirdiklerini vurguladı.

İlk defa görme engelli kursiyerlere örgü eğitimi verdiğine değinen usta öğretici Neslihan Kalaycıoğlu, “İki ayda bu kadarını başardıklarına ben bile inanamıyorum” diye konuştu.

Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Musa Demiryarar da, düzenledikleri etkinliklerle üyelerinin hayata tutunmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.