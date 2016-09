Türkiye Diyanet Vakfı’nda, “Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi Gönüllü Buluşması” programı düzenlendi. Programa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez’in yanı sıra Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ve çok sayıda gönüllü katıldı. İnsanlığın zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, gönüllülere şöyle seslendi:

“Coğrafyamız çok büyük zorluklar yaşıyor. Ülkemiz zorluklar içerisinden geçiyor. İnsanlığın vicdan ve merhametini kaybettiği bir zamanda sizler çok önemli bir vazife yaptınız. Küresel bir iyilik hareketi olma yolunda çaba içerisinde olan TDV’nin gönüllüleri olarak sadece vakfımızın değil ülkemizin, milletimizin iyilik elini dünyanın en ücra köşelerine taşımak için seferber oldunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Zannetmeyin ki sizin göreviniz sadece, Türkiye’den bir vatandaşımızın size emanet ettiği vekalet kurbanı götürüp dünyanın en ücra köşelerinde mahrum kalmış, hayatında belki de bir sene içerisinde bir gram et yiyememiş vatandaşlara taşımaktan ibaret değildi. Siz sadece bunu yapmadınız. Siz vicdanını ve merhametini kaybetmiş insanlık adına bir vazife yürüttünüz. Öyle zor zamanlardan geçiyoruz ki insanlık gerçekten vicdanını ve merhametini kaybetti mi diye kendi kendimize sormak durumunda kalıyoruz. Coğrafyamızda olup bitenleri hep birlikte ibretle izliyoruz. Güneydoğu’da şehitler veriyoruz. Daha dün birkaç gündür bütün insanlığın gözü önünde, insanlığın en büyük medeniyet merkezlerinden birisi olan Halep’te o binaların enkazının arasından çıkartılan çocukları hep birlikte izledik. Bütün bunlar çok büyük cinayetler, büyük katliamlar, büyük dehşetlerdir ama en büyük vahşet; bütün insanlığın katliamlara karşı duyarlılığını kaybetmesidir. En büyük vahşet; bütün insanlığın bu tablo karşısında sessiz kalmasıdır. Artık insanlığın bugün yaşadığı en büyük vahşet, çocuklara yönelik katliamların, sinema filmi izler gibi evlerimizde izlememiz ve hiç birimizden ses seda çıkmaması. Bütün uluslar arası örgütlerin susması, suskunluğa bürünmesi, sessizliğe gömülmesi asıl vahşet, asıl tehlike bu. Siz böyle bir zamanda insanlığın vicdanını temsil ettiniz. İnsanlığın ölmediğini göstermek için evinizi, çocuklarınızı bıraktınız ve bayramın sevincini ülkemizin hayır eliyle birlikte ülkemizin en ücra köşelerine taşıdınız.”

“15 Temmuz bütün insanlığın vicdanını susturmak için yapıldı”

Bir takım güçlerin, Türkiye’nin insanlığın gücünü ve merhametini temsil etmemesini istediklerini belirten Görmez, “15 Temmuz’u yaşadık. 15 Temmuz sadece bu ülkenin güvenlik güçlerine ve yaşayan insanlarına karşı yapılmadı. 15 Temmuz, bütün insanlığın vicdanını susturmak için yapıldı. Bu topraklarda tarih boyunca inşa ettiğimiz Müslümanlığımıza karşı yapıldı. 15 Temmuz, bu toprakların Müslümanlığına, vicdanına, merhametine karşı yapıldı. Bir takım güçler istediler ki; bu topraklarda yaşayan insanlarda vicdan ve merhamet sesi vermesin istedi. Böyle bir dönemde siz büyük bir vazife yaptınız. İnsanlığın vicdan ve merhametinin kurumadığını gösterdiniz” ifadelerini kullandı.

“Milletimizi himmet adı altında haraca bağladılar”

15 Temmuz’u gerçekleştirenlerin aynı zamanda milletin hayır duyguları ile de oynadıklarına vurgu yapan Görmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim iyilik düşüncelerimizi yok ettiler. Bizim zekatlarımızı, sadakalarımızı çaldılar. Bizim milletimizi himmet adı altında haraca bağladılar. Bütün bunlardan dolayı sakın kalbinizde, bu hayrın kaynağı olan dinimize karşı bir soğukluk içerisine girmeyiniz. Müslümanların hatalarından dolayı İslamı suçlamayın. Diyanet ve Diyanet Vakfı olarak biz sizin hizmetinizdeyiz. Din hizmetlerinde, din eğitiminde, hayır hizmetlerinizde sizin emrinizdeyiz. Bu kuruma bağışladığınız her kuruşun hesabını gelip bize sorunuz. Yaptığımız her hayrın, sizin adınıza taşıdığımız her iyiliğin hesabını vermeye daima hazırız. Bu vakıf milletindir. Siz gelip bu vakfı denetleyin, gelin bu vakıfta ne tür iyiliklerin yapıldığını, hangi hayrın nereye harcandığını öğrenmek isteyen her vatandaşımız kapımızı çaldığında, biz kasamızı, defterimizi bu ülkede yaşayan her vatandaşımıza açmaya hazırız. Hayra ve iyiliğe karşı yüreğinizde bir soğukluk oluşmasın, hayrınız ve iyiliğiniz istismar edildi diye.”

Programın ardından Görmez, bütün gönüllüler adına 13 gönüllüye teşekkür belgesi takdim etti.

İlker Turak