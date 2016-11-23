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Görmez: Diyanet teşkilatı olarak mahcubuz

Sakarya'da din gönüllüleriyle buluşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Diyanet teşkilatı olarak mahcubuz. Vallahi en mahcubunuz benim. Çünkü hakkıyla görevimi ifa etmiyorum" diye konuştu.

Görmez: Diyanet teşkilatı olarak mahcubuz

23 Kasım 2016 18:15

Sakarya Müftülüğünce düzenlenen ‘Sakarya Din Gönüllüleriyle Buluşması’ Hanedan tesislerinde gerçekleşti. Toplantıya başta Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez olmak üzere, Sakarya İl Müftüsü İlyas Serenli, Müftü yardımları, din görevlileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in konuşmasıyla devam etti. Müslümanların umutla baktığı tek yerin Türkiye olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Birkaç haftadır Halep’i izliyoruz. Halep’te o taşların arasından, tozların arasından ayıklanmaya çalışılan çocukları görüyoruz. Küvezlerde bombaya maruz kalmış bebekleri bütün insanlık görüyor. Dün Arakan Müslümanlarının temsilcisi beni ziyaret etti. Ona dedim ki üzgünüz mahcubuz. Halep'te yükselen dumanların arkasından Arakan görünmüyor dedim. Halep'te yükselen dumanların arkasından biz Müslümanlar Arakan’ı göremiyoruz. Böyle bir tablo var. Endülüs'ün yerinde 30 milyon Müslüman göçmen kimliği icra etmeye çalışıyor, korumaya çalışıyor. Ümmetin merkezlerinde kendisini arayan Müslümanlar var. Ümmetin merkezinde Müslümanlar kendisini arıyor. Böyle bir tablo içerisinde bütün Müslümanların umutla baktığı bir yer var. O da bu topraklardır, yani Türkiye’dir, sizlersiniz” diye konuştu. 

Metin Nişancık - Remzi Şimşek 

Etiketler: Arakan, Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Halep


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