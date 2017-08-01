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Görmez görevi devretti

Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini Ekrem Keleş’e devretti.

Görmez görevi devretti

01 Ağustos 2017 12:17

Görmez, "Hayat bize bir emanettir, hayat bütünüyle bir emanettir, öyle ki insan kendi canının hatta bir tek nefesinin bile sahibi değil, emanetçisidir. Dünya hayatında vazifelendirildiğimiz bütün işler de bize emanettir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekli edilen Mehmet Görmez, görevini Ekrem Keleş’e devretti. Düzenlenen törende konuşan Görmez, "Meşruiyet çizgisinde yürümek, bu yürüyüşte birbirine şahit olmak ve helalleşmek biz Müslümanlar için hayatın manasıdır, gayesidir. Görevi tevdi ederken üzerimde hakkı olan herkesten helallik diliyor, herkese hakkımı helal ediyorum. Rabbim bu ağır vazifeyi ifa ederken bize inanan ve güvenen, destek olan herkesten razı olsun. Hayat bize bir emanettir, hayat bütünüyle bir emanettir, öyle ki insan kendi canının hatta bir tek nefesinin bile sahibi değil, emanetçisidir. Dünya hayatında vazifelendirildiğimiz bütün işler de bize emanettir" ifadelerini kullandı.

Görmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da, Filistin’de zulüm durmaksızın devam etti. Arakan’da insanlık yok edildi. İslam ümmeti büyük acılara gark oldu. Ancak, İslam diyarında saran ateşi söndürmek için gücümüz ve nefesimiz yetmedi. Hz. İbrahim’in ateşini söndürmek için su götüren karınca misali Allah’a hamdolsun hep o yolda olduk. Elbette vazifeyi bırakırken sorumluluğumuz, mesuliyetimiz, emanetimiz devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı olarak ne kadar sorumluluk sahibi idiysem, bugün İslam ümmetinin herhangi bir ferdi olarak, mahiyet olarak, aynı ve derece olarak farklı bir sorumluluk taşıyorum, mümin olarak."

Diyanet İşleri Başkanlığı görevine Ekrem Keleş vekalet edecek.

Zeynep Babacan 


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