Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Görmez’den şehit kaymakamın evine ziyaret

Görmez’den şehit kaymakamın evine ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Görmezden şehit kaymakamın evine ziyaret

23 Kasım 2016 17:18

Din Gönüllüleri ile buluşma programına katılmak üzere Sakarya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Derik Kaymakamlığına PKK’lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün baba evini ziyaret etti. Sakarya İl Müftüsü İlyas Serenli’nin de bulunduğu ziyarette, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldıktan sonra dua ettiren Görmez, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk’e Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Başkan Görmez, taziye ziyaretinin ardından Din Gönüllüleri ile buluşma toplantısına katılmak üzere şehit kaymakamın Arifiye ilçesinde bulunan evinden ayrıldı.

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, pkk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç