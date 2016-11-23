Din Gönüllüleri ile buluşma programına katılmak üzere Sakarya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Derik Kaymakamlığına PKK’lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün baba evini ziyaret etti. Sakarya İl Müftüsü İlyas Serenli’nin de bulunduğu ziyarette, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldıktan sonra dua ettiren Görmez, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk’e Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Başkan Görmez, taziye ziyaretinin ardından Din Gönüllüleri ile buluşma toplantısına katılmak üzere şehit kaymakamın Arifiye ilçesinde bulunan evinden ayrıldı.